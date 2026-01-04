Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας ανέλαβε η Ντέλσι Ροντρίγκες

Καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας ανέλα...

Η αντιπρόεδρος καλείται από το Σύνταγμα να αναπληρώσει τον εκλεγμένο πρόεδρο λόγω της «ουσιαστικής αδυναμίας» να ασκήσει τα καθήκοντά του, όπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει τα καθήκοντα και τις εξουσίες του προέδρου μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) με το συμπέρασμα ότι ο Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας», σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ'Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV.

Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.

Τραμπ μετά τη σύλληψη Μαδούρο: Νέο δόγμα...

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο ΗΠΑ

Ειδήσεις