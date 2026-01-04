Καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας ανέλαβε η Ντέλσι Ροντρίγκες

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει τα καθήκοντα και τις εξουσίες του προέδρου μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) με το συμπέρασμα ότι ο Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας», σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ'Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV.

Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.