«Ο Μαδούρο και η σύζυγός του σύρθηκαν από την κρεβατοκάμαρα» λέει το CNN- Διώκεται για ναρκοτρομοκρατία και όπλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, φέρονται να απομακρύνθηκαν από την κρεβατοκάμαρά τους από αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψή τους. Την πληροφορία μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ζευγάρι συνελήφθη μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμόταν.

Η επιδρομή, που πραγματοποιήθηκε από την ελίτ δύναμη Delta Force του αμερικανικού στρατού, δεν προκάλεσε απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο που επικαλείται το CNN.

Ο Τραμπ παρακολουθούσε σε live μετάδοση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την σύλληψη του Νικολά Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο Μαρ α Λάγκο μαζί με στρατιωτικούς στρατηγούς.

«Μου είπαν αληθινοί στρατιωτικοί ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μπορεί να κάνει μια τέτοια επιχείρηση», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Αν είχατε δει τι συνέβη, εννοώ, το παρακολούθησα κυριολεκτικά, σαν να έβλεπα τηλεοπτική εκπομπή».

«Αν είχατε δει την ταχύτητα, τη βία. Ήταν απλά καταπληκτικό, καταπληκτική δουλειά έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Λοιπόν, το παρακολουθήσαμε από ένα δωμάτιο. Είχαμε ένα δωμάτιο και το παρακολουθήσαμε, παρακολουθήσαμε κάθε πτυχή του. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων στρατηγών, και γνώριζαν όλα όσα συνέβαιναν. Και ήταν πολύ περίπλοκο, εξαιρετικά περίπλοκο», είπε ο Τραμπ.

«Πραγματικά, απλά εισέβαλαν, και εισέβαλαν σε μέρη που δεν ήταν δυνατόν να μπουν, έσπασαν ατσάλινες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και τους εξουδετέρωσαν σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν στη διάθεσή τους «τεράστιο αριθμό» αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων και μαχητικών αεροσκαφών.

«Ο Μαδούρο μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη»

Το αμερικάνικο δίκτυο αναφέρει επίσης ότι ο Μαδούρο μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια ομάδα πρακτόρων του FBI συνεργάστηκε με τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ που πραγματοποίησαν τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Πλέον, υπάρχουν σχέδια να μεταφερθεί ο Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) εργάζεται εδώ και χρόνια για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Μαδούρο και ορισμένων κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με αξιωματούχους των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου.