Ισπανία: Τρεις υδροστρόβιλοι «σάρωσαν» την ακτή του Mazarrón – Συγκλονιστικό βίντεο

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις υδροστρόβιλοι, σάρωσαν ταυτόχρονα την παράκτια πόλη Μαθαρόν στη νότια Ισπανία που επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία.

Το βίντεο που έχει καταγράψει ιδιώτης και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν συναντάται συχνά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η πόλη Μαθαρόν που βρίσκεται στην Μούρθια επλήγη από την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε στις 28 του μήνα την νότια πλευρά της Ισπανίας προκαλώντας πολλά προβλήματα, μεγάλες καταστροφές, ενώ υπάρχουν κι αγνοούμενοι που παρασύρθηκαν από νερά σε πλημμυρισμένες περιοχές.

