Δράσεις αλληλεγγύης για τις εορτές από το Σύλλογο Υπαλλήλων Υ.ΕΘ.Α. / Γ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς στον συνάνθρωπο, της υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και του ανοίγματος στην πατραϊκή κοινωνία, πραγματοποίησε και φέτος, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δύο σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, σε συνεργασία και με τη Διοίκηση του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.ΤΧ.) Πάτρας.

1) Παράδοση τροφίμων στο συσσίτιο απόρων του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Πατρών

Με κοινή δράση του Συλλόγου και του Κ.Ε.ΤΧ. συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για την ενίσχυση του συσσιτίου απόρων του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Πάτρας, που προσφέρει καθημερινά στήριξη σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Την

παράδοση πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Απόστολος Κόγκας και ο Αντιπρόεδρος Θανάσης Γλαβάς, εκπροσωπώντας το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του στρατοπέδου.

Ο Πρόεδρος Απόστολος Κόγκας εξέφρασε την έμπρακτη υποστήριξη του Συλλόγου μας στο σημαντικό κοινωφελές και ανθρωπιστικό έργο του Ιερού Ναού, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε οι ωφελούμενοι του συσσιτίου να περάσουν τις γιορτές με αξιοπρέπεια, υγεία και χαμόγελο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υ.ΕΘ.Α. / Γ.Ε.Σ. Πελοποννήσου ευχαριστεί θερμά τον κ. Ταξίαρχο για την υποστήριξη και τη

συμπαράστασή του, καθώς και την εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΒΕΕ για τη δωρεάν παροχή προϊόντων και τη συνδρομή της στη δράση.

2) Παράδοση παιχνιδιών στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών - Η ΜΕΡΙΜΝΑ

Παράλληλα, ο Σύλλογός μας, συνεχίζει η ανακοίνωση, προχώρησε στην παράδοση παιχνιδιών για τα παιδιά που φιλοξενούνται/υποστηρίζονται από τη ΜΕΡΙΜΝΑ Πατρών, με σκοπό να μεταφέρουμε χαρά και ζεστασιά τις ημέρες των εορτών. Την αποστολή εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Απόστολος Κόγκας και ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Πατρών και Διοικητής του Κ.Ε.ΤΧ. ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τσιράκης, οι οποίοι ευχήθηκαν στα παιδιά περαστικά/υγεία και μια ευτυχισμένη νέα χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη του Συλλόγου μας και του Κ.Ε.ΤΧ. σε δράσεις

κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον κ. Γιώργο Νικολάου της εταιρείας GEORGE FOR ALL EE (ΒΙ.Π.Ε. Πατρών), για τη γενναιόδωρη δωρεά παιχνιδιών που στήριξε καθοριστικά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και η Διοίκηση του Κ.Ε.ΤΧ. Πάτρας συνεχίζουν με συνέπεια να στηρίζουν την τοπική κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που ενισχύουν έμπρακτα όσους έχουν ανάγκη, ειδικά σε περιόδους όπως οι γιορτές.