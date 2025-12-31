Πέντε βότανα που μας προστατεύουν από τις ιώσεις του χειμώνα

Υπάρχει τρόπος να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού μας χωρίς να κάνουμε επίσκεψη στο φαρμακείο της γειτονιάς;

Ναι απαντούν οι ειδικοί, αρκεί να έχουμε «ενημερωμένα» τα ράφια της κουζίνας μας. Τα βότανα που ακολουθούν τα έχουμε όλοι ή οι περισσότεροι στην κουζίνα μας. Σύμφωνα με το ygeiamou.gr πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, είτε διεγείροντας την παραγωγή λεμφοκυττάρων που επιτίθενται στους παθογόνους μικροοργανισμούς είτε λόγω της αντιβακτηριδιακής τους δράσης.

Μπορούμε να τα εντάξουμε στα ροφήματα που πίνουμε καθημερινά ή να αντικαταστήσουμε το δεύτερο ή τρίτο φλιτζάνι καφέ με αυτά. Μπορούμε επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε στην προετοιμασία γευμάτων ή στις σαλάτες μας.

Ginseng, η ρίζα της ζωής

Το τζίνσενγκ (Panax Ginseng) είναι ένας φυσικός τρόπος τόνωσης της σωματικής και διανοητικής ευεξίας, βοηθάει το σώμα να αντιμετωπίζει το σωματικό και νοητικό στρες και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Η βασική ομάδα δραστικών συστατικών του είναι οι τζινσενοσίδες στις οποίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, οφείλονται οι ευεργετικές του επιδράσεις, δηλαδή η τονωτική, αντιφλεγμονώδης, αντιοξειδωτική έως και αντικαρκινική δράση του.

Θεωρείται από πολλούς εξαιρετική προσαρμοσιογόνος ουσία, που σημαίνει ότι επαναφέρει την ισορροπία του οργανισμού. Το βότανο Panax Ginseng χρησιμοποιείται περισσότερα από 2.000 χρόνια σε χώρες της Ανατολικής Ασίας, ως φυτικό συμπλήρωμα για την ενίσχυση της ενέργειας και τη διατήρηση της ευεξίας.

Γενικά θεωρείται ασφαλές βότανο, καθώς δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα βλαβερές επιδράσεις του στον οργανισμό. Σε μεγάλες ποσότητες, όμως, μπορεί να φέρει νευρικότητα , υπερδιέγερση, αϋπνία, πονοκέφαλο, δερματίτιδες και γαστρεντερικά προβλήματα.

Εχινάκεα, κατά του κρυολογήματος

Η εχινάκεα (συνήθως σε μορφή συμπληρωμάτων ως Echinachea Purpurea ή Echinachea Angustifolia) θεωρείται ότι ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και μας προφυλάσσει από τις ιώσεις. Είναι ένα βότανο που έχει μελετηθεί πολύ και για πολλούς συνιστά την πρώτη επιλογή από το φαρμακείο της φύσης για την καταπολέμηση του κρυολογήματος και της γρίπης και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και δραστικά βότανα, καθώς οι θεραπευτικές του ιδιότητες συνδέονται με την αντιμετώπιση του κοινού κρυολογήματος. Οι οπαδοί της εχινάκεας αυξάνονται συνεχώς, επειδή πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν που ενισχύει το ανοσοποιητικό με ασφαλή τρόπο. Τις αποδίδονται αντιβιοτικές, αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Πολλοί άνθρωποι στρέφονται στην εχινάκεια στην αρχή ενός κρυολογήματος. Έρευνες δείχνουν ότι περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, δηλαδή των μαχητών που καταπολεμούν τους παθογόνους εισβολείς.

Σκόρδo, το αντιβιοτικό

Το σκόρδο περιέχει ισχυρές θειούχες ενώσεις με γνωστότερη και πιο δραστική την αλισίνη, στην οποία οφείλει και τη χαρακτηριστική μυρωδιά του. Η αλισίνη αποτελεί τον φυσικό προστάτη του σκόρδου κατά των επιθέσεων από έντομα και μικροοργανισμούς. Επιπλέον το σκόρδο είναι πλουσιότατο σε μαγγάνιο, βιταμίνη Β6 και βιταμίνη C, ενώ θεωρείται και καλή πηγή σεληνίου. Οι επιστημονικές έρευνες, αν και δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το σκόρδο έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες.

Το σκόρδο θεωρείται αποτελεσματικό αντιβιοτικό ενάντια στο κοινό κρυολόγημα. Μάλιστα σε μελέτη 12 εβδομάδων διαπιστώθηκε ότι ένα καθημερινό συμπλήρωμα σκόρδου μείωσε τα κρυολογήματα κατά 63% σε σύγκριση με τη χορήγηση ενός εικονικού φαρμάκου. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η μείωση της διάρκειας των συμπτωμάτων του κρυολογήματος, κατά 70%, από 5 ημέρες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου σε μόλις 1,5 ημέρα στην ομάδα που λάμβανε τα συμπληρώματα του σκόρδου. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι μια υψηλή δόση εκχυλίσματος παλαιωμένου σκόρδου (2,56 γραμμάρια την ημέρα) μείωσε τον αριθμό των ημερών που αρρώστησαν με κρυολόγημα ή γρίπη κατά 61%.

Πράσινο τσάι, αλλά και τσάι του βουνού

Tο πράσινο τσάι είναι ωφέλιμο για την αντιμετώπιση των ιώσεων, κυρίως χάρη σε μια αντιοξειδωτική ουσία που περιέχει, την κερκετίνη, αλλά και χάρη στις πολυφαινόλες που περιέχει. Αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κερκετίνη έχει αντιιική δράση, καθώς εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό αρκετών ιών του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες, οι πολυφαινόλες του πράσινου τσαγιού συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού απέναντι στους ιούς που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις.

Στη λίστα να προσθέσουμε και το αγαπημένο τσάι του βουνού το οποίο έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Το τσάι του βουνού συνδυάζεται υπέροχα με το θυμάρι και το φασκόμηλο, δημιουργώντας ένα εύγευστο και τονωτικό ρόφημα.

Φασκόμηλο, το αντιφλεγμονώδες

Τα τελευταία χρόνια, διεξάγεται πλήθος ερευνών για την τεκμηρίωση των ευεργετικών ιδιοτήτων του φασκόμηλου στην υγεία. Τα ευρήματά τους έχουν αποκαλύψει ένα ευρύ φάσμα φαρμακολογικών δραστηριοτήτων όπως αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, ενισχυτικές της μνήμης και άλλες ιδιότητες, τις οποίες οφείλει στην υψηλή του περιεκτικότητα σε ενώσεις όπως αλκαλοειδή και γλυκοσιδικά παράγωγα και φαινολικές ενώσεις (π.χ. κουμαρίνες, φλαβονοειδή, τανίνες).