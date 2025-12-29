Δεν υπάρχει Αϊ Βασίλης... Αλέξη

Διαβάστε αυτό το άρθρο με εντελώς δική σας ευθύνη.

Αν δεν αντέχετε σκληρές αλήθειες, θα σας προτείνω να σταματήσετε εδώ, και να κάνετε ανέμελα κάτι άλλο. Αν όμως συνεχίσετε, μην το διαβάσετε μόνοι στο σπίτι, κρατήστε το σε θερμοκρασία δωματίου και κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.

Ο Αϊ Βασίλης αποτελεί μία διεθνή αισιόδοξη λαογραφική μορφή η οποία υπάρχει στο όνειρο, στην ελπίδα και στην αισιοδοξία.Αλλά μόνο εκεί.

Σε όλο τον κόσμο ο Αι Βασίλης είναι ο ήρωας των παιδιών που ελπίζουν σε αυτόν για να πάρουν τα δώρα που θέλουν και την επιβεβαίωση ότι ήταν πράγματι καλά παιδιά στον χρόνο που πέρασε. Αλλά μέχρι εκεί.

Η φιλοσοφία του Αϊ Βασίλη και η ιστορία του, ίσως να είναι και η μόνη που θα έπρεπε να είναι ακατάλληλη για ενήλικους.

Στην Ελλάδα, κυρίως αλλά και όχι μόνο, δεν είναι μόνο ο ήρωας των παιδιών, αλλά και αρκετών ενήλικων. Ενήλικων που θεωρούν ότι μπορούν να περιμένουν δώρα εξ ουρανού γιατί τα χρειάζονται και ως εκ τούτου, μαντέψτε, τα δικαιούνται.

Και βέβαια δεν μιλάμε για παιδικά δώρα, αλλά για διαγραφές δανείων και χρεών, υπέρογκες αυξήσεις σε εισοδήματα, χαριστικές προσλήψεις στο Ελληνικό δημόσιο, επιδοτήσεις παραγωγών, αναπληρώσεις χαμένων εισοδημάτων, εξαφάνιση της ακρίβειας, ιδιαίτερη μεταχείριση και άλλα πολλά.

Αυτό μάλιστα το κοινό είναι κατά κάποιο τρόπο καταγεγραμμένο στις πολλές τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Εκεί ένα απίστευτα υψηλό μέρος του συνολικού εκλογικού σώματος, δείχνει ότι πιστεύει ακράδαντα στην ύπαρξη του Αϊ Βασίλη, ή κάποιου Αϊ Βασίλη στο πρόσωπο κάποιου λαϊκιστή πολιτικού που θα τους υποσχεθεί τα πάντα και αυτοί, ως ανώριμα και κακομαθημένα παιδιά, θα τους πιστέψουν, για ένα και μοναδικό λόγο.Γιατί έτσι τους αρέσει να γίνεται.

Έτσι τους βολεύει, έτσι τους αρέσει, έτσι το πιστεύουν.

Κάποιοι το λένε παθογένεια μιας κοινωνίας, εγώ θα το πω αδυναμία της παραδοχής μιας δυσάρεστης πραγματικότητας. Αλλά τελικά μπορεί να είναι και το ίδιο.

Ποτέ δεν ήθελα να είμαι αυτός που φέρνει τα άσχημα νέα, αλλά το έχει η μοίρα μου να γίνομαι δυσάρεστος. Πρέπει λοιπόν να πω στους πολίτες της συγκεκριμένης νοοτροπίας και αντίληψης ότι Αϊ Βασίληδες, με την δική τους εκδοχή απλά δεν υπάρχουν.

Το γνωρίζω ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά, ότι ακούγεται τραγικό, βαρύ, ανυπόφορο, απογοητευτικό, αποκρουστικό, αλλά έτσι είναι.

Και αν δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε, υπάρχουν και οι ψυχολόγοι, ακόμα και οι ψυχίατροι που θα επιληφθούν της περίπτωσης σας. Και αν ακόμα δεν πιστεύετε τους γιατρούς σας περιμένετε λίγο ακόμα και η στυγνή πραγματικότητα θα έρθει να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία του Αϊ Βασίλη σας, έτσι όπως τον νομίζετε.

Ο Αϊ Βασίλης εμφανιζόταν, ως δια μαγείας, κατεβαίνοντας μέσα από καμινάδες και άφηνε τα δώρα του σε στιγμές που δεν τον έβλεπε κανείς.

Έτσι ακριβώς κάνουν και κάποιοι πολιτικοί. Εμφανίζονται ως σύγχρονοι Αϊ Βασίληδες, κρυπτόμενοι εντέχνως πίσω από απηρχαιωμένες «φιλολαϊκές» ιδεολογίες, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια και ενίοτε και την δυσαρέσκεια του κόσμου και έχουν ανώδυνες λύσεις για όλα τα προβλήματα και αρκετά λεφτό δένδρα για όλους.

Όσες φορές εμπιστευθήκαμε τον λαϊκισμό τους, το πληρώσαμε πανάκριβα και για να είμαι ακριβής, την τελευταία φορά που εμπιστευθήκαμε τον τελευταίο και μεγαλύτερο του είδους, θα το πληρώνουμε για πολλά χρόνια ακόμη.

Ας δούμε όμως και λίγο την ιστορία του πραγματικού Αϊ Βασίλη

Γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στην Καισαρεία, ενώ έζησε ένα μέρος της ζωής του στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας, γενέτειρα της μητέρας του. Ο πατέρας του ήταν Σμυρνιός και διατηρούσε βιοτεχνία παιχνιδιών. Φήμες θέλουν τον νεαρό Βασίλη να κλέβει τα δώρα από την βιοτεχνία και να τα χαρίζει σε διάφορα παιδιά. Έτσι η βιοτεχνία κάποια στιγμή έκλεισε αφήνοντας χρέη στους προμηθευτές του και άνεργους τους υπαλλήλους της.

Από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο Βασίλης είχε μπλεξίματα και με το νόμο. Μεγάλη δικαστική διαμάχη είχε με την επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που είχε στην βιοτεχνία του και προβλήματα επίσης με την WWF για την κακοποίηση των ταράνδων που συνεχώς μαστίγωνε και τάιζε με ήλιο για να μπορούν να πετάνε.

Το γεγονός βέβαια ότι η WWF πρωτοεμφανίστηκε το 1962, αδυνατίζει την προηγούμενη εκδοχή, αλλά το αφήνω στη κρίση σας.

Ψάχνοντας τρόπο να ξεφύγει από την βαριά φορολογία, ο Βασίλης, άρχισε να κάνει τεράστιες δωρεές στην εκκλησία της ενορίας του, η οποία και μετά από αυτό τον χειροτόνησε Άγιο.

Άσχετα με την προηγούμενη περιπαικτική περιγραφή, ο Άγιος Βασίλης θεωρείται ο εμπνευστής της φιλανθρωπίας. Κρατάει ζωντανή την ελπίδα της επιβράβευσης του καλού και επιβεβαιώνει τον αγαθό χαρακτήρα των παιδιών που δεν έχουν ακόμα φθαρεί από τις κακές νοοτροπίες που μας περιβάλλουν.

Η μορφή του Αϊ Βασίλη έγινε γνωστή από το ποίημα «Μία επίσκεψη από τον Άγιο Νικόλαο» που δημοσιεύτηκε 1823. Η πρώτη οπτική εκδοχή εμφανίστηκε 40 χρόνια αργότερα στο «Harper’ s Weekly».

Ο Άγιος Βασίλειος πέθανε το 378 μ.Χ. και έμεινε στην ιστορία σαν σύμβολο της φιλανθρωπίας, της καλής τύχης και της αισιοδοξίας.

Όσο, λοιπόν, ο Αϊ Βασίλης,η ο κάθε Αϊ Βασίλης, είχε την βιοτεχνία του πατέρα του και χάριζε τα δώρα του ήταν καλός, αποδεκτός και καταχειροκροτούμενος στην τοπική του κοινωνία. Όταν όμως αναγκάστηκε να κλείσει την βιοτεχνία, να αφήσει χρέη στην αγορά και άνεργους τους υπαλλήλους του, έπεσαν όλοι να τον φάνε.

Σου θυμίζει τίποτα Αλέξη;

Κώστας Αγγελάκης

