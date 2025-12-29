Ο αναγκαίος διάλογος απαιτεί ασφαλές περιβάλλον

Πρώτα απ’ όλα μια εγκάρδια ευχή. Ο νέος χρόνος που έρχεται να φέρει σε όλες και όλους, προ παντός, προσωπική και οικογενειακή υγεία.

Τα υπόλοιπα, δίχως να τα υποτιμoύμε, πάντα έπονται.

Κάναμε Χριστούγεννα και θα κάνουμε Πρωτοχρονιά με τα αγροτικά μπλόκα στις εθνικές οδούς. Στο θέμα αυτό παρατηρούμε μια σκόπιμη προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει σύγχυση.

Είναι, υποτίθεται, η κυβέρνηση που επιδιώκει το διάλογο και είναι οι αγρότες που, επίσης υποτίθεται, ότι τον αρνούνται.

Το ΠΑΣΟΚ ευθύς εξαρχής τάσσεται υπέρ του διαλόγου. Με μια κρίσιμη διαφορά. Ο διάλογος για να έχει στοιχειώδεις πιθανότητες ευόδωσης πρέπει να διεξάγεται σε κατάλληλο περιβάλλον.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μεταξύ των εμπλεκομένων μερών πρέπει να υφίσταται ένα μίνιμουμ εμπιστοσύνης. Εάν και εφόσον αυτή έχει διαρραγεί, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε η πρόσκληση για διάλογο είναι προσχηματική.

Και φυσικά γι’ αυτήν τη διάρρηξη της ελάχιστης εμπιστοσύνης η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση.

Δικό της «επίτευγμα» είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δικό της «επίτευγμα» είναι το

γεγονός ότι φτάσαμε στα τέλη Δεκεμβρίου και έχει πληρωθεί μόλις το 44% των ενισχύσεων στους αγρότες.

Στην περίπτωση αυτή η διαφθορά πηγαίνει χέρι με χέρι με την ανικανότητα.

Η μεγάλη ευχή μου είναι ο νέος χρόνος να μας φέρει την μεγάλη πολιτική αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος!