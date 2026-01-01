Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη- Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Θα επιδεινωθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα το 2026;

Άνθρωποι που κρέμονται από τις κορυφές των δέντρων για να μείνουν ζωντανοί, χιλιάδες σπίτια που καταρρέουν και δρόμοι που μετατρέπονται γρήγορα σε ποτάμια λάσπης. Αυτές οι συγκλονιστικές εικόνες δεν είναι μια δυστοπική πρόβλεψη για το μέλλον: είναι η πραγματικότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν κατακλύσει τον κόσμο. Στην Ευρώπη, οι πλημμύρες, οι θανατηφόροι καύσωνες, οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές που έσπασαν κάθε ρεκόρ έγιναν το χαρακτηριστικό γνώρισμα του 2025 – μια κληρονομιά από την οποία ακόμα προσπαθεί να ανακάμψει. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα φαινόμενα θα γίνουν πιθανώς το «νέο κανονικό», εκτός αν ληφθούν δραστικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Είναι η κλιματική αλλαγή υπεύθυνη για τα ακραία καιρικά φαινόμενα;

Ενώ οι επιστήμονες αποφεύγουν να αποδώσουν ευθύνες για συγκεκριμένα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και τη σοβαρότητά τους, σύμφωνα με το euronews. Για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα κατά 1 ℃, η ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει περίπου 7% περισσότερη υγρασία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις. «Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι ο καλοκαιρινός καιρός εμφανίζεται σε ένα θερμότερο κλιματικό περιβάλλον», εξηγεί το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Επιστημών. «Με κάθε βαθμό θέρμανσης του κλίματος της Γης, η συχνότητα και η ένταση των καυσώνων προβλέπεται να επιδεινωθούν». Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη το 2025

Το 2025 ξεκίνησε με καταιγίδες, καθώς ισχυροί άνεμοι σάρωσαν τμήματα της Γαλλίας. Μέχρι την άνοιξη, ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν πλήξει αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεκάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν στην κεντρική και βόρεια Ισπανία λόγω της καταιγίδας Martinho, ενώ οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων τριάντα ετών κατέστρεψαν το ιστορικό ορυχείο αλατιού Praid της Ρουμανίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/sputnikviral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sputnikviral</a> The situation in the Portuguese capital Lisbon after Storm Martinho <a href="https://t.co/Vp43FpoLOa">pic.twitter.com/Vp43FpoLOa</a></p>— Sputnik Africa (@sputnik_africa) <a href="https://twitter.com/sputnik_africa/status/1903150112806932654?ref_src=twsrc%5Etfw">March 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εκατοντάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν, καθώς τα σπίτια τους υπέστησαν ζημιές από τις καταρρακτώδεις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους που διήρκεσαν για μέρες. Ωστόσο, τα πράγματα επιδεινώθηκαν πραγματικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ακραία ζέστη έσπασε τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε ολόκληρη την ήπειρο, ακόμη και στον βορρά, στον συνήθως κρύο Αρκτικό Κύκλο, όπου η «πραγματικά άνευ προηγουμένου» ζέστη ξεπέρασε τους 30 °C για 13 ημέρες τον Ιούλιο. Η Φινλανδία υπέστη τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με θερμοκρασίες 30 °C και δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει τις καυτές συνθήκες. Ένα παγοδρόμιο στο βόρειο τμήμα της χώρας άνοιξε τις πόρτες του σε όσους αναζητούσαν καταφύγιο από τη ζέστη, ενώ τα τοπικά νοσοκομεία κατακλύστηκαν. Ο καύσωνας προκάλεσε επίσης ανησυχίες για την ευημερία των ταράνδων, που κινδύνευαν από υπερθέρμανση. Οι καύσωνες στη νότια Ευρώπη

Πιο νότια, οι Ευρωπαίοι υπέφεραν από θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 °C, οδηγώντας δεκάδες χώρες σε ξηρασία. Η έντονη ζέστη σύντομα μετατράπηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την ήπειρο, με αρκετές χώρες να εκδίδουν προειδοποιήσεις για την υγεία και τις πυρκαγιές. Το υπουργείο Υγείας της Μαδρίτης συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τον ήλιο, αν είναι δυνατόν, και να προσέχουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τις έγκυες γυναίκες, ενώ οι γαλλικές αρχές διέταξαν τα δημόσια κολυμβητήρια να είναι δωρεάν για να βοηθήσουν τους κατοίκους να δροσιστούν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">One of the most intense heatwaves of the summer is gripping Europe this week… Red Warnings for heat have been placed from Portugal to Romania, with many other vast areas under Yellow and Orange alerts. Not much precipitation is expected in a lot of these areas, so the forest… <a href="https://t.co/RMZsUP4bBu">pic.twitter.com/RMZsUP4bBu</a></p>— Weather Watcher (@WXWatcher07) <a href="https://twitter.com/WXWatcher07/status/1954497124520911175?ref_src=twsrc%5Etfw">August 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>