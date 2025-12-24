Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας επισκέφτηκε το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο

Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» παράδωσε την Τετάρτη 24/12, παραμονή των Χριστουγέννων, είδη υγιεινής στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο, στο Γηροκομειό ενώ έψαλε & τα κάλαντα στους περιθαλπόμενους συνανθρώπους μας.

Στο Κωνστοπούλειο Ευγηρείο υποδέχτηκαν τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρκάδων, κ. Παναγιώτη Καρασπήλιο, τον Γραμματέα, κ. Χαράλμπο Γιαννακόπουλο, τον Ταμία, κ. Θωμά και το μέλος, κ. Χονδρολέου και μέλη του χορευτικού του Συλλόγου, ο Πρόεδρος, κ. Δελδήμος και η ταμίας κ. Γιαννοπούλου, όπου αντάλλαξαν ευχές και συζήτησαν για το Ευγηρείο. Μετά την παράδοση των συγκεντρωμένων ειδών, ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας έψαλε τα κάλαντα και δεσμεύτηκε το νέο έτος να στήσει μια γιορτή με το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου στο Ευγηρείο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και προσφοράς. Οφείλουμε να στηρίζουμε το έργο των κοινωνικών δομών σε αυτές τις δύσκολες εποχές και να προσφέρουμε χαρά και συμπαράσταση στους συνανθρώπους μας. Σας συγχαίρουμε θερμά για όσα κάνετε για τους περιθαλπόμενους. Ο Σύλλογος Αρκάδων θα είναι δίπλα στο έργο σας όπως μπορεί και θα σας στηρίζει. Τέλος, ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας που πάντα ανταποκρίνονται άμεσα, με προθυμία και με χαρά στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου. Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους!».

Αμέσως μετά, ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας επισκέφτηκε το Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. Χρυσοστόμου για να ανταλλάξει ευχές με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αντιπροσωπεία του Συλλόγου έψαλε σε ευφρόσυνο κλίμα τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Ο Σύλλογος Αρκάδων ευχαρίστησε θερμά τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών για την υποδοχή και την ευλογία των ευχών του, αλλά και για τη σημαντική στήριξή του στις δράσεις του Συλλόγου, ενώ ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Καρασπήλιος του μετέφερε τις θερμές ευχές των Πατέρων της Ιεράς Σκήτης της Αγίας Άννης στο Άγιον Όρος που είχε την τιμή να ψάλλει.

Τέλος, του ευχήθηκαν να είναι υγιής και να συνεχίσει το θεάρεστο πνευματικό και φιλανθρωπικό του έργο στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών.