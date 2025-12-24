Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος επισκέφθηκε ιδρύματα της πόλης ενόψει των Χριστουγέννων

Με την ευκαιρία των Εορτών των Χριστουγέννων, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε τα Ιδρύματα της πόλεως των Πατρών, προκειμένου να ευχηθεί στους φιλοξενουμένους και στο Προσωπικό, για έτη πολλά και ευλογημένα, παρά του σαρκί φανέντος Κυρίου ημών και να προσφέρει τα δώρα της αγάπης του.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε: το Άσυλο Ανιάτων Πατρών, την Κιβωτό της Αγάπης, το Κωνσταντoπούλειο Ευγηρείο, το Ίδρυμα Μέριμνα και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, την Πέμπτη 25/12/2025 ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών θα επισκεφθεί, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, και άλλες δομές της τοπικής κοινωνίας.