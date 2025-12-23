Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε ευάλωτα νοικοκυριά

Σταθερά στο πλευρό των ευάλωτων νοικοκυριών ο Δήμος Ερυμάνθου κι αυτή την εορταστική περίοδο προχωρά σε διανομή τροφίμων κι άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, τόσο μέσω της δομής του Κοινωνικού του Παντοπωλείου, όσο και μέσω των κοινωνικών του υπηρεσιών, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου και συνεχίζει:

Συγκεκριμένα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα εξυπηρετηθούν περίπου 120 άτομα που αντιστοιχούν στις 47 πρώτες αιτήσεις που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν. Ήδη έχει εξυπηρετηθεί το 50% των ωφελουμένων οι οποίοι παρέλαβαν βασικά είδη διατροφής, ενώ η διανομή συνεχίζεται το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά αυτές τις ημέρες και σε ευρεία διανομή τροφίμων ενόψει των εορτών, καλύπτοντας 190 ευάλωτα νοικοκυριά και συνολικά 430 άτομα, με στόχο κανένα σπίτι να μη μείνει χωρίς τα απαραίτητα αυτές τις ημέρες.

«Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά μια διαρκής πράξη ευθύνης και ανθρωπιάς. Ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών, φροντίζουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε συνδημότη μας που δοκιμάζεται, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει μόνος. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί έναν πυλώνα στήριξης και θα συνεχίσουμε να το ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο, ενώ αντίστοιχα σημαντικός είναι και ο ρόλος των κοινωνικών μας υπηρεσιών που επίσης, πραγματοποιούν κανονικά τις προγραμματισμένες τους διανομές», δήλωσε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής.

Από την πλευρά της η αρμόδια αντιδήμαρχος, Εύα Μπερδένη τόνισε πως «πίσω από τους αριθμούς που αποτυπώνουν την κοινωνική παρέμβαση του Δήμου μας υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και περνούν δύσκολα, καθώς δεν διαθέτουν ούτε τα βασικά για την καθημερινή τους διαβίωση. Αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζουμε να στηρίζουμε».