Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο ατύχημα με τέσσερα οχήματα και τραυματίες στη Συκιά

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην περιοχή της Συκιάς στην Αιτωλοακαρνανία, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με  πληροφορίες του messolonghivoice, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκησαν ακόμη δύο οχήματα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Αιτωλοακαρνανία

