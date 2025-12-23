ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι την Παραμονή των Χριστουγέννων

Πληρωμές για εκατομμύρια συνταξιούχους, άνεργους και δικαιούχους επιδομάτων έρχονται έως και την παραμονή των Χριστουγέννων, από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Οι πληρωμές του ΕΦΚΑ

Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.

Η ΔΥΠΑ

Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.