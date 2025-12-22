O ποιητής Διονύσης Σαββόπουλος

Γράφει ο Ανδρέας Μάζης, Γιατρός Χειρουργός , μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου της Πάτρας
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του Σαββόπουλου , το Βρετανικό BBC, σε ειδική εκπομπή αφιέρωμα , με συμμετοχή Ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών , εκφράστηκε η άποψη ,ότι πρέπει να θεωρηθεί ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του 60 στην Ελλάδα. Συμμετείχε στο αφιέρωμα ο καλλιτέχνης Γιάννης Ζουγανέλης , και το γνωστοποίησε σε εκπομπή καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας ( 17 Νοέμβρη 2025).
Ο δήμος της Πάτρας οργάνωσε και πραγματοποίησε συναυλία – αφιέρωμα στον καλλιτέχνη , δύο εβδομάδες πριν τον θάνατό του. Τον Σαββόπουλο ,παρακολουθώ από το 1968 ( στο Ροντέο , στην πλατεία Βικτωρίας με τα "μπουρμπούλια" του) , και τον γνωρίζω προσωπικά από το 2010 . Η κόρη μου, συνεργάστηκε μαζί του, και συχνά αποτελούσε μέλος της μουσικής παρέας του . Πέραν των αλλαγών στις πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις του Σαββόπουλου ,που αποτελούν προσωπικό θέμα του καλλιτέχνη, ο Δήμος τον τίμησε για την προσφορά του στον πολιτισμό , και έδωσε στον ίδιο και στην σύζυγό του ΄Ασπα ,τιμητικό αποτύπωμα για το έργο του. Η συναυλία έγινε στις 16 Σεπτέμβρη , ήταν πολύ καλή , και ο ίδιος ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε τον Δήμο για την τιμή (προβλήθηκε σχετικό βίντεο). Την συναυλία προλόγισα για 3 λεπτά και παρουσίασα τους μουσικούς , και λίγα χρόνια για την πορεία του . Θεωρώντας τον καλό στιχουργό , είπα ότι ο Σαββόπουλος , σε αντίθεση με τους άλλους μεγάλους μουσικούς του 20 αιώνα , δεν χρησιμοποίησε στίχους , ποιητών και στιχουργών αλλά συχνότερα ,δικούς του.
Δεν επιθυμώ να απαντήσω σε "γραφικό παρατράγουδο" της πόλης , που με απεκάλεσε στο διαδίκτυο ανεκδιήγητο (!) , τονίζοντας ότι δεν γνώριζα ότι, στο τραγούδι , "τι να τα κάνω τα τραγούδια σας", οι στίχοι ανήκουν στον ποιητή της Θεσσαλονίκης Χριστιανόπουλο . Δεν απαντώ στον γραφικό αυτόν τύπο , αλλά για ενημέρωση του κόσμου , και του ίδιου, να αναφέρω ότι ο Σαββόπουλος ,στην συντριπτική πλειοψηφία των ασμάτων του , έβαζε δικούς του στίχους . Οι εξαιρέσεις μετριούνται στα δάκτυλα ενός χεριού. Συγκεκριμένα , πλήν του θεωρίας του "παρατράγουδου" , να αναφέρω ότι ο Χριστιανόπουλος , σε συνάντησή του με τον Σαββόπουλο, σε ταβέρνα της Θεσσαλονίκης , είπε τον στίχο και αυτός , τον μελοποίησε . Για ενημέρωση πάντως , να αναφέρω και μερικές άλλες, ανάλογες χρήσεις στίχων άλλων ποιητών . Η θαλασσογραφία για παράδειγμα , είναι μεταφορά στίχων του ποιητή και φαρμακοποιού Νίκου –Γαβριήλ Πεντζίκη , που στο ποίημά του, "σκόρπια φύλλα" , το 1969 γράφει: "Να μας πάς στη ξενιτειά , να μας πάς στα πέρα μέρη , φύσα θάλασσα πλατιά , φύσα αγέρι , φύσα αγέρι". Άλλες ,ας πούμε κλοπές, του ταλαντούχου αυτού καλλιτέχνη , αφορούν τραγούδια , του αμερικανού Μπόμπ Ντύλαν , που διαμόρφωνε με ελληνικούς στίχους ο Σαββόπουλος ( Οι πίσω μου σελίδες , και άγγελος εξάγγελος). Τέλος, να αναφέρω και στίχους , ενός πιθανώς άγνωστου στο "γραφικό παρατράγουδο" , ποιητή του 5ου αιώνα Π.Χ. , Αριστοφάνη , και στο έργο του "Αχαρνείς" , που μελοποίησε ο καλλιτέχνης . Επίσης , όπως ο ίδιος μου έλεγε ,είχε επιρροές στον στίχο, από τον Ιταλό καλλιτέχνη Λούτσιο Ντάλα .
Όλα αυτά ,δεν τα γράφω για απάντηση στον οποιοδήποτε , ακόμα και αν με καθόρισε , ως "ανεκδιήγητο", αλλά για ενημέρωση πάνω στο σημαντικό έργο του μουσικού και ποιητή Σαββόπουλο( ακόμα και για το BBC ) , τον οποίο τίμησε , και το Φεστιβάλ της Πάτρας , λίγες ημέρες πρίν τον θάνατό του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr
* Τα κείμενα που φιλοξενούνται στη στήλη «Απόψεις» του thebest.gr απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του portal.