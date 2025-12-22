O ποιητής Διονύσης Σαββόπουλος

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του Σαββόπουλου , το Βρετανικό BBC, σε ειδική εκπομπή αφιέρωμα , με συμμετοχή Ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών , εκφράστηκε η άποψη ,ότι πρέπει να θεωρηθεί ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του 60 στην Ελλάδα. Συμμετείχε στο αφιέρωμα ο καλλιτέχνης Γιάννης Ζουγανέλης , και το γνωστοποίησε σε εκπομπή καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας ( 17 Νοέμβρη 2025).

Ο δήμος της Πάτρας οργάνωσε και πραγματοποίησε συναυλία – αφιέρωμα στον καλλιτέχνη , δύο εβδομάδες πριν τον θάνατό του. Τον Σαββόπουλο ,παρακολουθώ από το 1968 ( στο Ροντέο , στην πλατεία Βικτωρίας με τα "μπουρμπούλια" του) , και τον γνωρίζω προσωπικά από το 2010 . Η κόρη μου, συνεργάστηκε μαζί του, και συχνά αποτελούσε μέλος της μουσικής παρέας του . Πέραν των αλλαγών στις πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις του Σαββόπουλου ,που αποτελούν προσωπικό θέμα του καλλιτέχνη, ο Δήμος τον τίμησε για την προσφορά του στον πολιτισμό , και έδωσε στον ίδιο και στην σύζυγό του ΄Ασπα ,τιμητικό αποτύπωμα για το έργο του. Η συναυλία έγινε στις 16 Σεπτέμβρη , ήταν πολύ καλή , και ο ίδιος ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε τον Δήμο για την τιμή (προβλήθηκε σχετικό βίντεο). Την συναυλία προλόγισα για 3 λεπτά και παρουσίασα τους μουσικούς , και λίγα χρόνια για την πορεία του . Θεωρώντας τον καλό στιχουργό , είπα ότι ο Σαββόπουλος , σε αντίθεση με τους άλλους μεγάλους μουσικούς του 20 αιώνα , δεν χρησιμοποίησε στίχους , ποιητών και στιχουργών αλλά συχνότερα ,δικούς του.

Δεν επιθυμώ να απαντήσω σε "γραφικό παρατράγουδο" της πόλης , που με απεκάλεσε στο διαδίκτυο ανεκδιήγητο (!) , τονίζοντας ότι δεν γνώριζα ότι, στο τραγούδι , "τι να τα κάνω τα τραγούδια σας", οι στίχοι ανήκουν στον ποιητή της Θεσσαλονίκης Χριστιανόπουλο . Δεν απαντώ στον γραφικό αυτόν τύπο , αλλά για ενημέρωση του κόσμου , και του ίδιου, να αναφέρω ότι ο Σαββόπουλος ,στην συντριπτική πλειοψηφία των ασμάτων του , έβαζε δικούς του στίχους . Οι εξαιρέσεις μετριούνται στα δάκτυλα ενός χεριού. Συγκεκριμένα , πλήν του θεωρίας του "παρατράγουδου" , να αναφέρω ότι ο Χριστιανόπουλος , σε συνάντησή του με τον Σαββόπουλο, σε ταβέρνα της Θεσσαλονίκης , είπε τον στίχο και αυτός , τον μελοποίησε . Για ενημέρωση πάντως , να αναφέρω και μερικές άλλες, ανάλογες χρήσεις στίχων άλλων ποιητών . Η θαλασσογραφία για παράδειγμα , είναι μεταφορά στίχων του ποιητή και φαρμακοποιού Νίκου –Γαβριήλ Πεντζίκη , που στο ποίημά του, "σκόρπια φύλλα" , το 1969 γράφει: "Να μας πάς στη ξενιτειά , να μας πάς στα πέρα μέρη , φύσα θάλασσα πλατιά , φύσα αγέρι , φύσα αγέρι". Άλλες ,ας πούμε κλοπές, του ταλαντούχου αυτού καλλιτέχνη , αφορούν τραγούδια , του αμερικανού Μπόμπ Ντύλαν , που διαμόρφωνε με ελληνικούς στίχους ο Σαββόπουλος ( Οι πίσω μου σελίδες , και άγγελος εξάγγελος). Τέλος, να αναφέρω και στίχους , ενός πιθανώς άγνωστου στο "γραφικό παρατράγουδο" , ποιητή του 5ου αιώνα Π.Χ. , Αριστοφάνη , και στο έργο του "Αχαρνείς" , που μελοποίησε ο καλλιτέχνης . Επίσης , όπως ο ίδιος μου έλεγε ,είχε επιρροές στον στίχο, από τον Ιταλό καλλιτέχνη Λούτσιο Ντάλα .

Όλα αυτά ,δεν τα γράφω για απάντηση στον οποιοδήποτε , ακόμα και αν με καθόρισε , ως "ανεκδιήγητο", αλλά για ενημέρωση πάνω στο σημαντικό έργο του μουσικού και ποιητή Σαββόπουλο( ακόμα και για το BBC ) , τον οποίο τίμησε , και το Φεστιβάλ της Πάτρας , λίγες ημέρες πρίν τον θάνατό του.