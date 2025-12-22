Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στο Owl της Ρήγα Φεραίου με ένα μοναδικό dinner party!

Και αυτά τα Χριστούγεννα για τη βραδιά του ρεβεγιόν, μία από τις σταθερές και καλύτερες επιλογές της πόλης είναι το bar-restaurant Owl (Κουκουβάγια).

Στην καλαίσθητη σάλα του στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, θα στηθεί την παραμονή των Χριστουγέννων ένα ξεχωριστό dinner party.

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει το σπέσιαλ μενού που ετοιμάζει για την βραδιά ο βραβευμένος σεφ Κώστας Αξιώτης. Στις μουσικές επιλογές θα είναι η Adda Nera.

Προειδοποιούμε! Κάντε εγκαίρως την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 2615500505, διότι αναμένεται sold out!