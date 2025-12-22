James Ransone: Νεκρός σε ηλικία 46 ετών ο πρωταγωνιστής του «The Wire»

Νεκρός σε ηλικία 46 ετών ο ηθοποιός James Ransone, γνωστός κυρίως για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εργάτη του λιμανιού που στράφηκε στην παρανομία, Ziggy Sobotka, στην τηλεοπτική σειρά «The Wire» του HBO.

Άλλη τηλεοπτική σειρά με την οποία συνδέθηκε είναι το «Generation Kill», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Alexander Skarsgård. Η αστυνομία του Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία.



Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη το 1979, έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική στο εφηβικό δράμα «Ken Park» το 2002, προτού δει τη φήμη του να απογειώνεται, έναν χρόνο αργότερα, με το «The Wire».

Είχε αποκαλύψει ότι είχε υποστεί κακοποίηση από δάσκαλό του σε δημόσιο σχολείο, εμπειρία που είχε συντελέσει μετέπειτα στον εθισμό του στο αλκοόλ και την ηρωίνη. Σε μια συνέντευξή του το 2016 στο περιοδικό Interview έλεγε ότι «πάλευε με την κάθαρση της υποκριτικής», προσθέτοντας ότι κάποιοι ρόλοι τον καλούσαν να υποδυθεί μη συμπαθείς χαρακτήρες: «Οπότε πιάνω τον εαυτό μου να περνάει πολύ χρόνο στο πετσί ενός απεχθούς ρόλου και, ως αποτέλεσμα, δεν νιώθω πάντα καλά».