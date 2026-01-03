BOYZOUKSIDES: Οι ρεμπέτες του Tiktok- Από τα σχολικά προαύλια της Πάτρας στις εκατοντάδες χιλιάδες προβολές

Τέσσερις νέοι από την Πάτρα, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την πιο αληθινή πλευρά της ελληνικής μουσικής παράδοσης, έχοντας στη «φαρέτρα» τους το χιούμορ, τη φρεσκάδα και τη γνήσια πατρινή ανεμελιά.

Από τα σχολικά προαύλια της Πάτρας μέχρι τις εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok, οι Bouzouksides αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά μπορεί να αγαπήσει βαθιά το ρεμπέτικο, αρκεί να της το ψιθυρίσουν νέοι που το πιστεύουν, το σέβονται και το ζουν με τον δικό τους τρόπο.

Το ταξίδι τους ξεκίνησε τυχαία, συνεχίζεται με πάθος και μοιάζει να έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά.

Δρόμο με σταθερό σημείο εκκίνησης την Πάτρα.

Η Πάτρα, άλλωστε ήταν πάντα πόλη με μουσική ταυτότητα: από τα καρναβάλια της μέχρι τα στέκια με παλιά λαϊκά, από τις μικρές σκηνές μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπου τις καλοκαιρινές νύχτες η μουσική μοιάζει να βγαίνει από κάθε της στενό. Μέσα αυτή τη ζωντάνια, γεννήθηκε η τετράδα που θέλει να δώσει νέα πνοή στο ρεμπέτικο.

Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Σπύρος και ο Γαβριήλ, οι Bouzouksides, είναι τέσσερις φίλοι που η μουσική τους ένωσε πριν ακόμη συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Η ιστορία τους ξεκινά στο

λύκειο. «Γνωριστήκαμε μέσα από τις σχολικές γιορτές», θυμούνται.

«Στις πρόβες ξεφεύγαμε πάντα, παίζαμε ό,τι μας κατέβαινε». Εκεί, ανάμεσα σε θρανία, τραγούδια και πειράγματα, στήθηκε το πρώτο άτυπο «στούντιο».

Μια μέρα, σχεδόν από παιχνίδι, αποφάσισαν να ανεβάσουν ένα βίντεο στο TikTok. «Για πλάκα», λένε στο THEBEST MAGAZINE.

Το βίντεο έγινε viral - και κάπως έτσι άρχισε να γράφεται μια ιστορία που ούτε οι ίδιοι δεν είχαν φανταστεί.

Tης Γωγώς Παπαδάκου photo: Νίκος Ψαθογιαννάκης

«ΠΑΡΕΑ- ΜΟΥΣΙΚΗ- ΦΑΣΑΡΙΑ»

Το πατρινό στοιχείο δεν είναι απλώς background στη δική τους ιστορία. Είναι πρωταγωνιστής. Όλοι όσοι έχουν ζήσει ή έχουν αγαπήσει την Πάτρα ξέρουν: η πόλη έχει έναν ιδιαίτερο ρυθμό. Λίγο ανήσυχο,

λίγο ρομαντικό, λίγο επαναστατικό. Έναν ρυθμό που κολλάει με το ρεμπέτικο, με τη μελαγχολική του αλήθεια, αλλά και με το …χιούμορ του.

Οι Bouzouksides κουβαλούν αυτό τον πατρινό παλμό. Δεν παίζουν απλώς ρεμπέτικο. Το παίζουν ως Πατρινοί. Με την ανεμελιά της πόλης που τους μεγάλωσε, με τη ζεστασιά των φίλων που έγιναν οικογένεια, με τη δόση «φασαρίας» που δηλώνουν και οι ίδιοι γελώντας όταν καλούνται να περιγράψουν τη χημεία τους. «Παρέα - Μουσική - Φασαρία», αυτά είναι τα τρία συστατικά της σχέσης τους. Και πράγματι,

όποιος τους δει ζωντανά θα επιβεβαιώσει ότι τα τρία αυτά στοιχεία μπλέκονται αβίαστα μεταξύ τους.

ΤΟ ΡΕΜΠEΤΙΚΟ «ΜΑΣ ΓΟΗΤΕYΕΙ»

Το ρεμπέτικο δεν είναι απλώς μουσική. Είναι μια κουλτούρα ολόκληρη, ένα σύνολο ιστοριών, πόνων, μικρών καθημερινών στιγμών που έγιναν τραγούδια. Οι Bouzouksides το ξέρουν. Το νιώθουν.

Το σέβονται. «Μας γοητεύει η αλήθεια του», λένε. «Έχει πόνο, χιούμορ, ιστορίες που μιλάνε στην ψυχή». Κι αυτή η ψυχική επαφή γίνεται ακόμη πιο ισχυρή όταν το ρεμπέτικο περνάει μέσα από μια νέα γενιά

μουσικών που αρνείται να το αντιμετωπίσει μουσειακά. Το ζουν όπως το ζούσαν οι παλιοί: αυθόρμητα, ανάμεσα σε φίλους, σε πλατείες, σε στιγμές που δεν χρειάζονται σκηνοθεσία. Το κοινό το καταλαβαίνει.

Το νιώθει. Και όσο οι Bouzouksides παίζουν, τόσο πιο πολύ το ρεμπέτικο παύει να ανήκει στο παρελθόν και γίνεται ξανά κάτι βαθιά οικείo.