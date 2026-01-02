Θεόδωρος Λουλούδης: Ο άνθρωπος πίσω από τους ρόλους

Από τα «χτυπήματα πόρτας», τις πρώτες του έρευνες και τη δική του εταιρεία δημοσκοπήσεων, στη θέση του εκδότη της «Πελοποννήσου» και στην προεδρία του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Πίσω από την ευθύνη ενός ιστορικού εκδοτικού οργανισμού, μιας δυναμικής εταιρείας ερευνών και ενός Επιμελητηρίου με χιλιάδες μέλη, βρίσκεται ένας άνθρωπος αεικίνητος, πολυσχιδής και στοχοπροσηλωμένος. Ο Θεόδωρος Λουλούδης δεν μεγάλωσε με έτοιμα πλάνα ή καλπάζουσες φιλοδοξίες. Διαμόρφωσε τον δρόμο του βήμα-βήμα, καθοδηγούμενος περισσότερο από την ανάγκη να εκφραστεί και να

δημιουργήσει.

Στις αφηγήσεις του κυριαρχούν οι εμπειρίες. Δεν αναδεικνύεται μόνο ο επιχειρηματίας, αλλά και ο άνθρωπος που προσπαθεί να κινηθεί σε ισορροπία, ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένεια, στις απρόβλεπτες κρίσεις και την καθημερινότητα, στις απαιτήσεις των άλλων και στους δικούς του στόχους.

Πατέρας τριών παιδιών, σύζυγος, ερευνητής- δημοσκόπος, εκδότης της Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο ακούραστος Θεόδωρος Λουλούδης μιλάει ανοιχτά στο THE BEST

MAGAZINE για τα λάθη του, για τις στιγμές που χρειάστηκε να ξεκινήσει από το μηδέν, για τα σχέδιά του, το στρες που τον κάνει… δρομέα, τη συγκυρία που τον ώθησε στην επιχειρηματικότητα, αλλά και για

την πεποίθησή του ότι η ζωή, θέλει τάξη και συνέπεια σε αμετακίνητες αρχές συνέντευξη: Γιώτα Κοντογεωργοπούλου

Ποια ήταν τα δικά σας πρώτα βήματα στην επιχειρηματικότητα; Πώς και πότε γεννήθηκε μέσα σας ο επιχειρηματίας; Ήταν κάτι που το είχατε στο .. πρόγραμμα από παιδί; Όχι. Ως φοιτητής είχα την τύχη να έρθω σε επαφή με τον χώρο των δημοσκοπήσεων και να εργαστώ στην καλύτερη εταιρεία της εποχής. Ξεκίνησα αμισθί από την πιο χαμηλή θέση που υπήρχε, χτυπούσα πόρτες και έκανα συνεντεύξεις και έφτασα έως την θέση του επικεφαλής των τμημάτων ερευνών για τα Μέσα Ενημέρωσης και τους Δήμους, σε ηλικία 23 ετών. Στην συνέχεια υπήρξα εξ αυτών που έστησαν την ΚΑΠΑ RESEARCH. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της στρατιωτικής μου θητείας, πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Πάτρα.

Η επιχειρηματικότητα προέκυψε σχεδόν ως μονόδρομος, ως μια αναγκαστική, αλλά συνειδητή επιλογή για να μπορέσω να εκφραστώ επιστημονικά. Στην Πάτρα, εκείνη την περίοδο, το αντικείμενο που αγαπούσα - οι δημοσκοπήσεις - δεν πραγματοποιούνταν. Δεν υπήρχε ζήτηση. Έπρεπε να δημιουργήσω μόνος μου το επαγγελματικό μου περιβάλλον. Ωστόσο, αυτή η πρόκληση έγινε το θεμέλιο για να χτίσω κάτι από το μηδέν - που στην πορεία κατάφερε ό,τι κατάφερε. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε στην προσπάθειά σας να ασχοληθείτε με το «επιχειρείν»; Θυμάστε την πιο δύσκολη στιγμή;

Η πιο δύσκολη στιγμή ήρθε λίγο μετά την αγορά της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, που έγινε διότι πίστευα ότι, συνδυάζοντας την επιδραστικότητα της «Πελοποννήσου» με την επιστημονική γνώση της DATA R.C. θα συμβάλαμε, εγώ και οι συνεργάτες μου ώστε ο κόσμος, αλλά και η πολιτική ηγεσία, να κατανοήσουν την ανάγκη για πραγματικές αλλαγές στην ελληνική περιφέρεια.

Δεν προέβλεψα την «τέλεια καταιγίδα» που ερχόταν: την κρίση στα ΜΜΕ με την παράλληλη οικονομική κατάρρευση της χώρας. Μέχρι και το 2010 - ακόμη και στις αρχές του 2011 - ούτε εγώ, ούτε, πιστεύω, η πλειονότητα των πολιτών λειτουργούσαμε με όρους κρίσης. Βλέπαμε μεν ανησυχητικά δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά τα είχαμε ακούσει πολλές φορές και δεν γνωρίζαμε αν ήταν πραγματικός κίνδυνος ή απλή κινδυνολογία. Σε εκείνη τη συγκυρία, επένδυσα στην «Πελοπόννησο». Η συμφωνία έγινε τον Μάρτιο του 2011 και είχα περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο να αναθεωρήσω. Επέλεξα να προχωρήσω γιατί πίστευα βαθιά στις δυνάμεις μου και στις δυνατότητες του εγχειρήματος.

Ωστόσο, πολύ γρήγορα σταματήσαμε να μιλάμε για ανάπτυξη και το ζητούμενο ήταν απλώς η επιβίωση. Σε αυτές τις συνθήκες έπρεπε να διατεθούν σημαντικοί πόροι - πέρα από το κόστος της εξαγοράς - ώστε η εφημερίδα να μπορέσει να σταθεί όρθια. Στην πιο απαιτητική περίοδο: την εποχή της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.

Περάσαμε δύσκολα διότι έπρεπε να συντηρήσουμε οικονομικά την «Πελοπόννησο» και διότι όλοι -επιχειρηματίες και εργαζόμενοι- είχαμε συνηθίσει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και λειτουργίας. Δεν ήταν εύκολη η προσαρμογή. Χρειάστηκε χρόνος για να αποδεχθούμε ότι η καθημερινότητά μας αλλάζει και να βρούμε νέες ισορροπίες. Τα καταφέραμε χάρις στην άνευ προηγουμένου προσπάθεια που καταβάλαμε όλοι όσοι τότε είχαμε την ευθύνη. Μέσα από αυτή τη σκληρή δοκιμασία μάθαμε να λειτουργούμε πιο ώριμα και προσαρμοστικά.

Και αυτό τελικά μας επέτρεψε να χτίσουμε μια πιο σταθερή βάση για το μέλλον. Αν δεν είχατε ασχοληθεί με το επιχειρείν, ποιο επάγγελμα πιστεύετε ότι θα σας ταίριαζε;

Δεν πιστεύω στους διαχωρισμούς των ανθρώπων με βάση το τι «ταιριάζει» στον καθένα επαγγελματικά.

Το λέω και στα παιδιά μου: δεν υπάρχει ο «Α» που κάνει για ένα επάγγελμα και ο «Β» που κάνει για κάποιο άλλο. Πιστεύω ότι υπάρχουν επαγγελματικές προσωπικότητες - άνθρωποι που εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον. Η προσωπικότητα είναι αυτό που τελικά καθορίζει πώς λειτουργούμε στη δουλειά μας. Είτε κάποιος είναι δάσκαλος, δημόσιος υπάλληλος, οικοδόμος, αγρότης, κτηνοτρόφος ή επιχειρηματίας, θα εκφραστεί με τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Αυτά δεν αλλάζουν με βάση το επάγγελμα.

Βεβαίως, υπάρχουν ορισμένα πεδία - όπως τα καθαρά καλλιτεχνικά - που απαιτούν ένα πολύ συγκεκριμένο ταλέντο και ευαισθησία. Αλλά στα περισσότερα επαγγέλματα, ο άνθρωπος μπορεί να ανταποκριθεί, αρκεί να στηριχθεί στην προσωπικότητά του, να δουλέψει, να εξελιχθεί και να σταθεί στον χώρο του με αυθεντικότητα. Ποια επιχειρηματική ή προσωπική εμπειρία θεωρείτε ότι σας διαμόρφωσε περισσότερο;

Το έτος 2000 η φήμη της DATA RC, ως προς την ποιότητα της δουλειάς της, είχε ήδη φτάσει πολύ ψηλά. Στα 30 μου ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων με είχε ορίσει μέλος Επιτροπής για τον τρόπο διεξαγωγής των πολιτικών δημοσκοπήσεων. Μαζί με τον καθηγητή και κορυφαίο ερευνητή Ηλία Νικολακόπουλο και άλλους. Για εμένα ήταν ύψιστη τιμή. Τότε έκανα επιλογές πελατών και περιβάλλοντος με κριτήρια που ξέφευγαν από τις αρχές που πάντα είχα. Δέχτηκα την αρχή ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Και αυτό η εταιρεία το πλήρωσε τόσο που χρειάστηκε σχεδόν να ξεκινήσει εκ του μηδενός. Αυτό με δίδαξε ότι οι λάθος επιλογές πάντα πληρώνονται, ότι φυσικά «ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα» και ότι για μια μακρά επαγγελματική πορεία μόνο ένας δρόμος υπάρχει: η αταλάντευτη στάση επάνω σε αρχές και αξίες.

Όταν τις ακολουθείς, όσες «ευκαιρίες» κι αν χάσεις, στο τέλος φτάνεις στον προορισμό σου. Τι σας εμπνέει; Τι σας κινητοποιεί; Από πού αντλείτε έμπνευση στις δύσκολες στιγμές;

Αυτό που με κινητοποιεί είναι να ολοκληρώνω τους στόχους μου.

Βάζω έναν στόχο κάθε φορά, κυρίως επαγγελματικό, και αφοσιώνομαι πλήρως σε αυτόν μέχρι να τον πετύχω. Δε λειτουργώ με τη λογική του «θα δούμε», ή της τύχης. Πιστεύω στην προσήλωση, στο πάθος και στην οργανωμένη δουλειά. Για μένα, όταν θέτεις έναν στόχο, δεν είναι θέμα αν «θα τύχει» να επιτευχθεί. Είναι θέμα απόφασης ότι θα γίνει. Με αυτή τη νοοτροπία πορεύομαι σε όλη τη διαδρομή μου

