Ζάκυνθος: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στο δίχρονο που δέχτηκε επίθεση από σκύλο

Ζάκυνθος: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο...

Την Τετάρτη (10/12) θα τελεστεί η κηδεία του 2χρονου που έχασε την ζωή του μετά από επίθεση από το σκύλο της οικογένειας σε περιοχή της Ζακύνθου

Την Τετάρτη στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα, θα τελεστεί η κηδεία του 2χρονου Λίο, που σκοτώθηκε όταν του επιτέθηκε το πίτμπουλ της οικογένειας, στην αυλή του σπιτιού στην Ζάκυνθο.

Το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο.

 Υπενθυμίζεται ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του λαιμού.

 Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.
 

