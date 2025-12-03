Στην Πάτρα για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο υπουργός εσωτερικών - Οι αλλαγές

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο υπουργός επισήμανε ότι πρόκειται για μια βαθιά αλλαγή που θα επηρεάσει ουσιαστικά τη λειτουργία δήμων και περιφερειών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ακούσει τις θέσεις των αιρετών και να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Στην Πάτρα για όλα όσα αλλάζουν στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον νέο κώδικα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Ο κ. Λιβάνιος συμμετέχει σε συνάντηση με εκπροσώπους των δήμων της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων , στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και τον νέο εκλογικό νόμο.

Σύσκεψη με τους δημάρχους Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Ο νέος Κώδικας, έκτασης άνω των 300 σελίδων, συγκεντρώνει και αναδιαμορφώνει το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα σύγχρονο λειτουργικό και θεσμικό περιβάλλον.

Η συζήτηση συνδέεται και με τον νέο εκλογικό νόμο που παραδόθηκε πρόσφατα στην ΚΕΔΕ και επεξεργάζεται ήδη από το 2024. Ο Κώδικας δεν περιορίζεται σε εκλογικές ρυθμίσεις, αλλά εισάγει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, προβλέποντας μεταξύ άλλων θεσμοθέτηση τοπικών ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων. Μία από τις πιο καινοτόμες προβλέψεις αφορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου από κινητό στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, με εγγυήσεις ασφάλειας, μυστικότητας και εγκυρότητας, ενώ η κάλπη θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα.

Παράλληλα, οι δήμοι θα μπορούν να διενεργούν ηλεκτρονικά συμβουλευτικά δημοψηφίσματα, τα οποία θα θεωρούνται έγκυρα με συμμετοχή άνω του 30%. Η εφαρμογή τους αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026. Στον οικονομικό τομέα, εισάγεται μηχανισμός αυτόματης αύξησης των ΚΑΠ όταν αυξάνονται τα μισθολογικά κόστη, καθώς και νέοι κανόνες ψηφιοποιημένης και διαφανούς οικονομικής διαχείρισης.

Τέλος, προβλέπεται σύσταση μόνιμης εποπτικής υπηρεσίας μέσω ΑΣΕΠ, αναδιάρθρωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και δημιουργία Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει συνολικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατική συμμετοχή.