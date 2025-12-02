Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη με εκπροσώπους των Βενζινοπωλών Αχαΐας

Συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου Βενζινοπωλών Αχαΐας είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, με θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αλλά και την περαιτέρω συνεργασία για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώθηκαν από τον κ. Ζαΐμη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Π.Ε. Αχαΐας για το πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στα πρατήρια και στην αγορά των καυσίμων, προκειμένου να μεταφέρουν στα μέλη τους την ανάγκη αυστηρής τήρησης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Σκοπός όπως είπε ο κ. Ζαΐμης είναι «οι πρατηριούχοι να γνωρίζουν όλο το θεσμικό πλαίσιο, να τηρούν την νομοθεσία, να σέβονται τον καταναλωτή, ώστε να μην κινδυνεύουν από υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται ακόμα και σε τυπικές παραβάσεις κατά τους τακτικούς ελέγχους των υπηρεσιών».

Από την πλευρά του Συλλόγου Βενζινοπωλών τέθηκαν σημαντικά προβλήματα που αφορούν την λειτουργία των πρατηρίων, αλλά και συνολικά της αγοράς των καυσίμων. Μεταξύ άλλων έθεσαν θέμα για τη λειτουργία των λεγόμενων «ιδιωτικών πρατηρίων» που δραστηριοποιούνται στην Αχαΐα - όπως και σε ολόκληρη τη χώρα –δηλαδή, όπως εξήγησαν, χώροι ιδιωτών, ή μικρών εταιρειών κτλ., όπου έχουν τοποθετηθεί δεξαμενές πετρελαίου κίνησης το οποίο οι ιδιοκτήτες προμηθεύονται απευθείας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ώστε να έχουν καλύτερες τιμές για τα φορτηγά ή οχήματά τους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, τέτοιες ιδιωτικές δεξαμενές βρίσκονται σε δεκάδες ιδιωτικούς χώρους χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα παράλληλα με το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού και της οικονομικής ζημιάς για τα επίσημα πρατήρια, να προκύπτουν και προφανή ζητήματα ασφαλείας.

Ο κ. Ζαΐμης δήλωσε με αφορμή την συνάντηση τα εξής: «Συζητήσαμε διεξοδικά με τους εκπροσώπους των Βενζινοπωλών όλο το πλαίσιο λειτουργίας των πρατηρίων. Τους ενημερώσαμε για τους αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες μας και τους ζητήσαμε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ώστε να φτάνει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή, χωρίς προβλήματα, τόσο σε ό,τι αφορά την ποιότητα των καυσίμων όσο και την τιμή. Διατυπώθηκε πράγματι ως φλέγον το ζήτημα των ιδιωτικών λεγόμενων πρατηρίων και θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ελέγξουμε κάθε καταγγελία για το θέμα αυτό. Καμία ανοχή δεν θα υπάρξει σε περίπτωση πιθανής παραβατικότητας, διότι πέραν των άλλων οικονομικών θεμάτων, η πιθανή ύπαρξη τέτοιων ιδιωτικών δεξαμενών πετρελαίου κίνησης θέτει και θέματα ασφάλειας».