Συγκίνηση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Δημ. Αποστολόπουλου

Θλίψη σκόρπισε η απώλεια του Κωνσταντίνου Δημ. Αποστολόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, γαλήνιος και πλήρης ημερών, στη θαλπωρή της κατοικίας του και της οικογενείας του.

Ο εκλιπών υπήρξε ο πνευματικός εμπνευστής και ο άνθρωπος που είχε την πρωτοβουλία και την ψυχή για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κυδωνιάς Αιτωλοακαρνανίας στο χωριό που ήταν ο τόπος καταγωγής του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο πίστης και πνευματικής προσφοράς για τις επόμενες γενεές.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κυδωνιάς Ναυπακτίας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από ώρα 12.30 το μεσημέρι.

Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος με την Αναστασία Αποστολοπούλου, είχε αποκτήσει τρία παιδιά και είχε τη χαρά εν ζωή να δει και 4 εγγόνια.

Η είδηση της εκδημίας του Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου προξένησε θλίψη και συγκίνηση στην περιοχή ευρύτερα της Αιτωλοακαρνανίας.