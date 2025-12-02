Έλενα Χαραλαμπούδη: Το «μιλφάρες» είναι τρόπος ζωής, δεν είναι η ηλικία

Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night Show” βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η Έλενα Χαραλαμπούδη.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή δημιουργός και ηθοποιός μίλησε για την απήχηση του Five Minute Mom, ενώ αποκάλυψε ότι για χρόνια εργαζόταν στο θέατρο με ελάχιστα και άσχετα ένσημα, όπως “βοηθός αεροσκάφους”.

«Αυτό μου έχει συμβεί άλλη μία φορά στο θέατρο, δεν βγήκα στην ώρα μου, χάθηκα πίσω στις κουίντες. Ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή και από πίσω χάθηκα κάπου και προσπαθούσα και ακουγόμουν “Τώρα έρχομαι!”. Το “μιλφάρες” είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε ηλικία, ούτε αν έχεις παιδιά. Εγώ τον όρο τον έχω απομυθοποιήσει, γι’ αυτό και τον χρησιμοποιώ.

Μ’ αρέσει πολύ που με αγαπούν γυναίκες κάθε ηλικίας. Σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ, με σταμάτησε μια κυρία 60 κάτι και μου είπε “να μας χαρίζεις γέλιο”. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση», είπε αρχικά η Έλενα Χαραλαμπούδη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο επάγγελμα της υποκριτικής. «Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα. Έπαθα σοκ. Υπήρχαν παραγωγοί που μπορούσαν να κολλήσουν μισό ένσημο, ή άλλο ένσημο. Εγώ έχω βρει με τον λογιστή μου ένσημα βοηθός αεροσκάφους, χειριστή μηχανής.

Γι’ αυτό έπρεπε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Έχω δουλέψει σε μανάβικο, σε λογιστήριο, παντού. Με τη Λίζα Αποστολοπούλου ξεκινήσαμε το Five Minute Mom για να βρούμε μια διέξοδο. Τα βίντεο μένουν εκεί, ο κόσμος τα βλέπει όποτε θέλει και κάποια στιγμή έγινε το μπαμ».