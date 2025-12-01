Back to Top
Εκδήλωση - ομιλία στον Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών Πατρών

Την Δευτέρα 8/12/2025 στις 19.00 - Θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς, εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, Άλσος Προμπονά

Εκδήλωση - ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πατρών στην Όθωνος Αμαλίας 74 και Βότση την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 στις 19.00.

Το θέμα της ομιλίας είναι "Το Εγώ μας εμπόδιο για τη Σωτηρία μας".

Προσκεκλημένος εισηγητής είναι ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Άλσος Προμπονά στην περιοχή του Περισσού στην Αθήνα.

Την σχετική πρόσκληση για την εκδήλωση απευθύνει το διοικητικό συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 261 027 7509.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εκδήλωση Ομιλία Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυρίων Πατρών

