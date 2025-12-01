Εκδήλωση - ομιλία στον Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών Πατρών

Εκδήλωση - ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πατρών στην Όθωνος Αμαλίας 74 και Βότση την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 στις 19.00.

Το θέμα της ομιλίας είναι "Το Εγώ μας εμπόδιο για τη Σωτηρία μας".

Προσκεκλημένος εισηγητής είναι ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Άλσος Προμπονά στην περιοχή του Περισσού στην Αθήνα.

Την σχετική πρόσκληση για την εκδήλωση απευθύνει το διοικητικό συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 261 027 7509.