Μακρόν-Ζελένσκι: «Προτεραιότητα της Ουκρανίας η διατήρηση της κυριαρχίας»

Στο Παρίσι, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία «μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της».

Ο Μακρόν σημείωσε ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει «κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας» και υπογράμμισε πως οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην Ευρώπη πρέπει να βρίσκονται «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» για να διασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Επισήμανε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν επιπλέον συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της Ουκρανίας για το θέμα αυτό, ενώ «θα υπάρξει καλύτερη εικόνα για τη βούληση της Ρωσίας να προχωρήσει» μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας και η διατήρηση της κυριαρχίας, τονίζοντας πως «η Ρωσία δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή για τον πόλεμό της».

Χαρακτήρισε «υπερβολικές» τις αναφορές περί ρωσικών επιτυχιών στο μέτωπο και πρόσθεσε ότι η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones για «να κάμψει τους Ουκρανούς».

Το ζήτημα των εδαφών αποτελεί, όπως είπε, «το πιο δύσκολο» σημείο των συνομιλιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία, ενόψει της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας με τη Μόσχα.