Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στη χώρα της Νοτίου Αμερικής.

Βασικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χεγκσέθ και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να παραστούν, όπως επίσης η διευθύντρια προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής διευθυντής προσωπικού Στίβεν Μίλερ.

Η συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), γίνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε πλοία που όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ- μεταφέρουν ναρκωτικά και με ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο πραγματοποιείται την ώρα που βουλευτές συνεχίζουν να θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων σε φερόμενα ως πλοία μεταφοράς ναρκωτικών στην περιοχή, οι οποίες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 80 ανθρώπους. Η νομιμότητα των επιθέσεων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση επειδή οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες στην περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης “Νότιο Δόρυ”.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται “κλειστός στο σύνολό του”, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας. Όταν ρωτήθηκε αν τα σχόλιά του για τον εναέριο χώρο σήμαιναν ότι επίκεινται επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας, ο Τραμπ απάντησε: “Μην επιχειρείτε ερμηνείες”.

Η επικοινωνία Τραμπ – Μαδούρο και οι φήμες για τελεσίγραφο

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε στον Νικολάς Μαδούρο τελεσίγραφο να παραιτηθεί αμέσως από την εξουσία κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής τους συνομιλίας -που δεν είναι σαφές πότε πραγματοποιήθηκε αλλά εικάζεται ότι έγινε στις 21 Νοεμβρίου- αλλά ο ηγέτης της Βενεζουέλας αρνήθηκε, απαιτώντας “παγκόσμια αμνηστία” για τον ίδιο και τους συμμάχους του.

Για το περιεχόμενο της συνομιλίας, η εφημερίδα Miami Herald, επικαλούμενη πηγές ανέφεε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε ένα “ωμό μήνυμα” στον ομόλογό του.

“Μπορείτε να σώσετε τον εαυτό σας και τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους, αλλά πρέπει να φύγετε από τη χώρα τώρα”, φέρεται να είπε ο Τραμπ, προσφέροντας ασφαλή διαφυγή στον Μαδούρο, τη σύζυγό του και τον γιο του “μόνο αν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως”.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας φέρεται, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να αρνήθηκε να παραιτηθεί αμέσως και προέβαλε μια σειρά από αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας ασυλίας από διώξεις και της δυνατότητας να παραχωρήσει τον πολιτικό έλεγχο αλλά να διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν υπήρξε περαιτέρω άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο, αν και ο Μαδούρο φέρεται να ζήτησε μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

“Η κυβέρνηση Μαδούρο… δεν έλαβε καμία απάντηση”, ισχυρίστηκε η Miami Herald, λέγοντας ότι η πρώτη συζήτηση είχε πραγματοποιηθεί με τη διαμεσολάβηση της Βραζιλίας, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Παρά τον ισχυρισμό που διέρρευσε ότι ο Τραμπ είχε δώσει στον Μαδούρο τελεσίγραφο, πολλοί παρατηρητές είναι επιφυλακτικοί ως προς την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να υποστηρίξει αυτές τις απειλές με μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση, υπογραμμίζει ο Guardian.

Επιστολή Μαδούρο στον ΟΠΕΚ: “Θέλουν το πετρέλαιό μας”

Σε μια παράλληλη κίνηση που ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά το θερμόμετρο, ο Μαδούρο έστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΠΕΚ, Χαϊτάμ Αλ Γκαΐς, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει «να αρπάξει τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας διά της βίας».

Όπως μεταδίδει το CNN, η Βενεζουέλα διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως, και -σύμφωνα με τον πρόεδρο- οι “διαρκείς, ρητές απειλές” των ΗΠΑ απειλούν τόσο την παραγωγή όσο και τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Η Ουάσιγκτον έχει στο παρελθόν απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι ο πραγματικός στόχος είναι η καταπολέμηση των ναρκωτικών.