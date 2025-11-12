Κλιμακώνεται η ένταση στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροπλανοφόρο- Σε πολεμική ετοιμότητα η Βενεζουέλα

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το πιο προηγμένο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, μεταφέρει μεταξύ άλλων τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και συνοδεύεται από τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά

Για τα καλά φαίνεται πως κλιμακώνεται η ένταση στη Λατινική Αμερική με τις ΗΠΑ να στέλνουν στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford με τον στρατό της Βενεζουέλας να αναπτύσσει μαζικά δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Αμερικανικό αεροπλανοφόρο έφθασε χθες Τρίτη ανοικτά της Λατινικής Αμερικής, εξέλιξη που σηματοδοτεί ενίσχυση της ήδη εντυπωσιακής ισχύος πυρός των μέσων που έχει αναπτύξει η Ουάσιγκτον στην περιοχή και ταυτόχρονα περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση της οποίας κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστική» απειλή. Η άφιξη του USS Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, για να υποστηριχτεί αυτή που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως είναι επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, συνέπεσε με στρατιωτικά γυμνάσια που ανακοινώθηκαν από το Καράκας, ενώ η Ρωσία, σύμμαχος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασε έντονα τα αμερικανικά αεροπορικά εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών. Η αεροναυτική «δύναμη κρούσης του Gerald R. Ford εισήλθε την 11η Νοεμβρίου στη ζώνη» ευθύνης της SOUTHCOM, του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική, ανέφερε η ίδια με δελτίο Τύπου. Η ανάπτυξή του, που είχε αναγγελθεί από την Ουάσιγκτον την 24η Οκτωβρίου, σκοπό έχει να «υποστηριχτεί η εκτέλεση της διαταγής του προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) να εξαρθρωθούν διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και να αντιμετωπιστεί η ναρκωτρομοκρατία», κατά την ανακοίνωσή της. Το αεροπλανοφόρο, το πιο προηγμένο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, μεταφέρει μεταξύ άλλων τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και συνοδεύεται από τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά. Ήδη από τον Αύγουστο οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στην Καραϊβική άλλα οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας – συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και αποβατικών -, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και στο Πουέρτο Ρίκο αεροσκάφη F-35. Επισήμως, η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για κινήσεις στο πλαίσιο επιχείρησης καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">A ver? Que veo ahí? Es la masa de humo proveniente de Marruecos? El USS Gerald R. Ford? <a href="https://t.co/CsAw5wcV3M">pic.twitter.com/CsAw5wcV3M</a></p>— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) <a href="https://twitter.com/cristiancrespoj/status/1988352007631958165?ref_src=twsrc%5Etfw">November 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγορεί από την πλευρά της την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως προπέτασμα για να «επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στο Καράκας και να βάλει στο χέρι τα μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου που διαθέτει. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα επιβεβαίωσε πως ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στο έδαφος της Βενεζουέλας, δίνει μάλλον αντιφατικές ενδείξεις για τις προθέσεις του: έχει αναφερθεί σε χερσαία πλήγματα στο κράτος της Λατινικής Αμερικής κι έχει πει πως οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες», ταυτόχρονα όμως αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου. «Αν πρέπει ως δημοκρατία, ως λαός, να εμπλακούμε σε ένοπλο αγώνα για να υπερασπιστούμε την ιερή κληρονομιά των απελευθερωτών και των απελευθερωτριών, θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Βενεζουέλας. Ο ίδιος επικύρωσε νόμο με τον οποίο δημιουργείται νέο σώμα άμυνας που έχει «τη δύναμη» να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ. «Απαράδεκτα» πλήγματα

Παράλληλα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε «μαζική» ανάπτυξη δυνάμεών του σε όλη τη χώρα. Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο είπε πως 200.000 στρατιωτικοί συμμετείχαν σε άσκηση, αν και παρατηρήθηκαν κινήσεις των ενόπλων δυνάμεων σε μεγάλες πόλεις, όπως η πρωτεύουσα Καράκας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επανειλημμένα γυμνάσια και ελιγμούς του στρατού στη χώρα. Οι κινήσεις αυτές έχουν άφθονη προβολή στα προσκείμενα στην κυβέρνησης μέσα ενημέρωσης, ωστόσο δεν είναι πάντα ορατές στο πεδίο. Ο κ. Παδρίνο, τονίζοντας πως η χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή και είναι «φυλασσόμενη, προστατευμένη, αμυνόμενη», χαρακτήρισε τους αμερικανούς στρατιωτικούς «μισθοφόρους» οι οποίοι «δολοφονούν ανυπεράσπιστους ανθρώπους, είτε είναι διακινητές ναρκωτικών είτε όχι».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> - On November 4, 2025, the nuclear-powered aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN-78), flagship of the Gerald R. Ford Carrier Strike Group, transited the Strait of Gibraltar, exiting the Mediterranean Sea and entering the Atlantic Ocean. For operational security, it… <a href="https://t.co/7WgBWkn5Zz">pic.twitter.com/7WgBWkn5Zz</a></p>— The Informant (@theinformant_x) <a href="https://twitter.com/theinformant_x/status/1988303807990653188?ref_src=twsrc%5Etfw">November 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει κάπου είκοσι αεροπορικά πλήγματα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, ερίζοντας – χωρίς να έχουν παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις – πως μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας 76 ανθρώπους. Ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιχειρήσεις αυτές. Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε προχθές Δευτέρα την Ουάσιγκτον να εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις. Χθες ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές «απαράδεκτες». «Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γενικά, δρουν χώρες (…) που θεωρούν ότι βρίσκονται υπεράνω των νόμων», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κάνοντας δηλώσεις σε ρώσους δημοσιογράφους που αναμεταδόθηκαν απευθείας από κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο Νικολάς Μαδούρο, πιστός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωνε τον Μάιο νέα σύσφιγξη των σχέσεων του Καράκας με τη Μόσχα, με την υπογραφή συμφωνίας διμερούς συνεργασίας.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Vietnam 2.0<br><br>13,000 Marines off Venezuela <a href="https://t.co/XtoJChohsC">pic.twitter.com/XtoJChohsC</a></p>— Darth Powell (@VladTheInflator) <a href="https://twitter.com/VladTheInflator/status/1987757591641063540?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>