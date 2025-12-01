Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη με τον Αρχηγό ΓΕΑ Δημοσθένη Γρηγοριάδη

Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αρχηγός ΓΕΑ παρουσίασε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Πολεμική Αεροπορία, καθώς και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Μονάδα της Αεροπορίας στον Άραξο (116ΠΜ).

Συζητήθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση και με την συνεργασία σε θέματα της γενικής αεροπορίας με τα αεροδρόμια της περιοχής (Επιτάλιο, Μεσολόγγι, Άραξος, Αγρίνιο) και την περαιτέρω ανάπτυξή τους αλλά και η εκπροσώπηση της χώρας μας στο ερευνητικό ινστιτούτο αεροδυναμικής Von Karmen.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε τα εξής: «Στηρίζουμε την πολεμική αεροπορία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Η αεροπορική υποδομή του Αράξου που εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές είναι κρίσιμη για την περιοχή μας. Πρέπει να αναβαθμίζεται συνεχώς προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε εξωστρεφείς δράσεις της Π.Α. που θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα στην Αχαΐα διότι έχουν ευρύτερο όφελος για τον νομό μας».

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΕΑΠ Δρ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.