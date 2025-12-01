Πάτρα: O δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης στη «Διπλή Ταυτότητα»

Τον έγκριτο δημοσιογράφο και συγγραφέα Κωνσταντίνο Μάγνη, υποδέχεται αυτή την εβδομάδα, στην εκπομπή «Η Διπλή Ταυτότητα», στο Ionian tv, η Λίνα Μπάστα, σε μια συζήτηση που αποκαλύπτει άγνωστες πλευρές της ζωής και της διαδρομής του.

Με λόγο άμεσο και βαθιά προσωπικό, ο Κωνσταντίνος Μάγνης μιλά για τις πρώτες του δημοσιογραφικές εμπειρίες, τις ιστορίες που τον συγκλόνισαν, τα βιβλία που γεννήθηκαν από τις πιο έντονες στιγμές της διαδρομής του και τη συνεχή μάχη ανάμεσα στην έκθεση και την εσωτερικότητα.



Η εκπομπή που θα προβληθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτει την ανθρώπινη πλευρά ενός επαγγελματία που έμαθε να αφηγείται τις ζωές των άλλων, συχνά παραμερίζοντας τη δική του.