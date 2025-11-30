Πάτρα: Συλλυπητήρια της Αντιδημάρχου Υγείας για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δ. Χωρίτου

Η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, σε συλλυπητήρια δήλωσή της για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, αναφέρει:

Με βαθειά θλίψη αποχεραιτώ σήμερα τον αγαπημένο μας φίλο, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο.

Ο Δημήτρης έδωσε την ψυχή του στην ενημέρωση χωρίς να απαιτήσει και να λάβει το παραμικρό ως αντάλλαγμα.

Υπήρξε λειτουργός της δημοσιογραφίας. Με σκέψη ελεύθερη, ουδέποτε διαπραγματεύτηκε την παρουσίαση της αλήθειας, Πίστευε πάντα ότι οι αναγνώστες, οι ακροατές, οι θεατές, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν και να αποφασίζουν, χωρίς κανείς να τους «θολώνει» την εικόνα.

Υπήρξε, για όλους όσοι τον γνώρισαν και τον παρακολουθούσαν, έγκυρος συνομιλητής και συμπαραστάτης. Δοτικός και με ευρύτητα στην επικοινωνία και στην ερμηνεία της επικαιρότητας.

Μαχητής και καθαρός μέχρι το τέλος.

Θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ο αγνός κι έντιμος, Θα μας λείπει.

Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη του Ράνια, στην οικογένειά τους και σε όλους τους συναδέλφους του.