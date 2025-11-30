Περιπέτεια για 60χρονο στην Ευρυτανία: Τον αναζητούσαν όλο το βράδυ, εντοπίστηκε σε δασική περιοχή

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Ευρυτανίας το βράδυ του Σαββάτου (29/11) για 60χρονο που αγνοούταν.

Ο άνδρας είχε φύγει από περιοχή της Λιβαδειάς προς Ευρυτανία και τον αναζητούσαν οι δικοί του άνθρωποι καθώς για ώρα δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Οι αναζητήσεις των αστυνομικών του ΑΤ Αγράφων είχαν ξεκινήσει από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου με την συνδρομή της Πυροσβεστικής από το Καρπενήσι και τη Γρανίτσα.

Η περιπέτεια του άνδρα είχε αίσιο τέλος το πρωί της Κυριακής όταν εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στον Άγιο Νικόλαο κοντά στο Σίχνικο περί τις 8 στο όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Καρπενησίου.