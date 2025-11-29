«Κρεμάει» τη σφυρίχτρα του ένας από τους πιο αγαπητούς τροχονόμους της Αττικής

Ο Σπύρος Μερτζανίδης υπηρέτησε για 35 χρόνια ως πεζός τροχονόμος στο κέντρο της Αθήνας, στη γνωστή και πολυσύχναστη διασταύρωση της λεωφόρου Κηφισίας με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ύστερα από αμέτρητες βάρδιες ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία και να "κρεμάσει" τη σφυρίχτρα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Τροχαία βοήθησε στην ομαλή κίνηση των δρόμων, ενώ όσοι τον γνώριζαν τον χαρακτήριζαν πάντα σοβαρό και μετρημένο, κοινωνικό, φιλικό και ευγενικό.

Μάλιστα, στην τελευταία του βάρδια ο Σπύρος Μερτζανίδης δεν ήταν μόνος. Πλήθος συναδέλφων του και κατοίκων της Αθήνας, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή πήγαν ώστε να τον αποχαιρετήσουν το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025), στο σημείο όπου πέρασε μια υπηρεσιακή ζωή.

Παράλληλα, η ηγεσία της υπηρεσίας του ήταν εκεί για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Παρόντες στη συνάντηση ήταν και συνάδελφοί του τροχονόμοι της ίδιας υπηρεσίας οι οποίοι κι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν και βραβεύτηκαν.