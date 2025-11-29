Καλάβρυτα: Πορεία ελπίδας από τα παιδιά του Σκεπαστού- «Κάτω τα όπλα- Ναι στα ζώα»

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Σκεπαστού πραγματοποίησαν, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συμβολική πορεία διαμαρτυρίας, υπερασπιζόμενοι την προστασία των άγριων ζώων και εκφράζοντας την αντίθεσή τους απέναντι στο παράνομο κυνήγι.

Με αίσθημα ευθύνης, ευαισθησίας και ενθουσιασμού, οι μικροί μαθητές αποφάσισαν να βγουν πέρα από τα όρια του σχολείου τους και να μεταφέρουν το μήνυμά τους στους δρόμους του χωριού.

Κρατώντας πολύχρωμα πανό και αφίσες που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι με μεράκι και φαντασία, καθώς και φωνάζοντας δυναμικά συνθήματα, οι μαθητές έδωσαν μήνυμα ευαισθητοποίησης για την σημασία της προστασίας της άγριας ζωής, όπως γράφει το kalavrytanews.com.

Η πορεία ξεκίνησε από το σχολείο και συνεχίστηκε στους κεντρικούς δρόμους του Σκεπαστού, δημιουργώντας μια ζωντανή και αισιόδοξη εικόνα συλλογικής δράσης.

Στο πλευρό των μαθητών βρέθηκαν γονείς και εκπαιδευτικοί, στηρίζοντας την πρωτοβουλία με υπερηφάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική προσπάθεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καθημερινά μάχονται και προσφέρουν με αφοσίωση στο ορεινό μας σχολείο, εμπνέοντας τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική ευαισθησία, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την υπεύθυνη στάση απέναντι στη φύση.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ηχηρό παράδειγμα ότι η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από τους μικρότερους πολίτες, όταν έχουν δίπλα τους την κατάλληλη στήριξη και καθοδήγηση.