Διαβήτης: Το εξωτικό φρούτο που ρυθμίζει το σάκχαρο

Eκτός από τις ειδικές αντιδιαβητικές αγωγές, η ισορροπημένη διατροφή που περιέχει μια πληθώρα φρούτων και λαχανικών μπορούν αποτελεσματικά να καταπολεμήσουν την αντίσταση στην ινσουλίνη και να ρυθμίσουν το σάκχαρο.

Αντίστοιχα και διατροφικά πρότυπα, όπως η μεσογειακή διατροφή, μπορούν να προσφέρουν παρόμοια οφέλη. Τι ισχύει, όμως, με την επίδραση μεμονωμένων τροφών;

Νεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, διαπίστωσε ότι το αβοκάντο είναι ένα τέτοιο φυσικό τρόφιμο, χωρίς όμως να προσφέρει αντιδιαβητικά οφέλη σε όλους. Οι ερευνητές από το Μεξικό διερεύνησαν την πιθανή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αβοκάντο και του διαβήτη σε ενήλικες. Παρατήρησαν ότι σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν αβοκάντο, οι γυναίκες που κατανάλωναν αβοκάντο εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη, χωρίς όμως να παρατηρηθεί αυτή η συσχέτιση στους άνδρες.

Μπορεί τα εξωτικά αυτά φρούτα να έχουν γίνει συνώνυμο της vegan διατροφής, αποτελούν όμως σημαντική προσθήκη ανεξαρτήτως προτίμησης, καθώς τα βασικά θρεπτικά συστατικά τους έχουν συσχετιστεί με οφέλη για τη μεταβολική υγεία, αλλά και για τη λειτουργία της καρδιάς. Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με τη σχέση τους με τον κίνδυνο διαβήτη είναι περιορισμένη και συχνά χαρακτηρίζεται από μικρά μεγέθη δείγματος.

Γι’ αυτό, οι ερευνητές για τη μελέτη τους ανέλυσαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής του Μεξικού (ENSANUT) -και συγκεκριμένα στοιχεία τριών ερευνών- που αφορούσαν σε συνολικά 25.640 συμμετέχοντες άνω των 20 ετών. Περίπου το 59% αυτών ήταν γυναίκες, ενώ στην πλειονότητά τους ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, με πάνω από το 60% να παρουσιάζουν κοιλιακή παχυσαρκία.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν μερικά ερωτηματολόγια, που εκτιμούσαν τη συχνότητα της κατανάλωσης αβοκάντο, χωρίζοντάς τους τελικά σε αυτούς που τα κατανάλωναν και αυτούς που δεν τα κατανάλωναν. Από τους συμμετέχοντες στις τρεις έρευνες, περίπου το 45% ήταν καταναλωτές αβοκάντο, με μέση ημερήσια κατανάλωση 34,7 γραμμάρια για τους άνδρες και 29,8 γραμμάρια για τις γυναίκες.

Εξετάζοντας διαφορετικές παραμέτρους, όπως το βάρος, το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση αβοκάντο σχετιζόταν με χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη μεταξύ των γυναικών, όχι όμως μεταξύ των ανδρών. Η συσχέτιση αυτή παρέμεινε σταθερή όταν χρησιμοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις για τη διάγνωση του διαβήτη.

Συνεπώς, τα θετικά αυτά αποτελέσματα αναδεικνύουν τον πιθανό προστατευτικό ρόλο της κατανάλωσης αβοκάντο έναντι του διαβήτη, ιδίως μεταξύ των γυναικών.

Ωστόσο, οι ερευνητές καταληκτικά επισημαίνουν ότι, αν και το μεγάλο μέγεθος του δείγματος ενισχύει τη στατιστική ισχύ, θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα που θα αφορά στην εξατομικευμένη διατροφή για την πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη και στις διατροφικές συστάσεις με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά.

