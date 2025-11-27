H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IMVET

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας συμμετείχε με επιτυχία στη 2η Δραστηριότητα Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (2nd LTTA) του ευρωπαϊκού έργου IMVET – Inclusive Mobility in Vocational Education and Training, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ2 και προωθεί την ενίσχυση της συμπερίληψης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το έργο IMVET αποτελεί μία φιλόδοξη σύμπραξη που στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και εύχρηστου οδηγού συμπεριληπτικής κινητικότητας για τα Επαγγελματικά Λύκεια, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι μαθητές –ανεξαρτήτως αναπηρίας– θα έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης και διεθνών εμπειριών. Η συμμετοχή της ΔΔΕ Αχαΐας στο πρόγραμμα συνεχίζεται δυναμικά, έχοντας ξεκινήσει από την πρώην Διευθύντρια κα Ευγενία Πιερή και πλέον με τη στήριξη του νέου Διευθυντή, κ. Γεωργίου Παπατσίμπα

Αντίληψη και στάση απέναντι στους μαθητές με αναπηρία

Συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο “άτομα με αναπηρίες”. Ωστόσο, οι μαθητές αυτοί είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα άνθρωποι με δυνατότητες, ταλέντα και προσωπικές προοπτικές. Δεν καθορίζονται από τις ανάγκες τους, αλλά από τις ικανότητες και τη συμβολή τους στην κοινωνία.

Το έργο IMVET στηρίζεται στην αρχή ότι ο σεβασμός, η συμπερίληψη και η ισότιμη πρόσβαση αποτελούν δικαίωμα κάθε μαθητή. Στοχεύει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αποδοχή και υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τη μοναδικότητά τους.

1η LTTA – Πάτρα, Νοέμβριος 2024

Η πρώτη Δραστηριότητα Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από Ισπανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Εσθονία, καθώς και των Ελλήνων εκπαιδευτικών Νικόλαου Κρίκη, Κυριακής Παναγοπούλου και Μαρίας Καρδάμα.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ανταλλάχθηκαν καλές πρακτικές και μελετήθηκαν μέθοδοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πρακτικού εργαλείου για τον σχεδιασμό συμπεριληπτικών προγραμμάτων κινητικότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες όλων των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2η LTTA – Μάλαγα, 17–21 Νοεμβρίου 2025

Η δεύτερη LTTA πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος: CINOP – ECIO, Cesur, Koning Willem College, SDO Diakonia, Firda, Tartu Vocational College και της ΔΔΕ Αχαΐας.

Τη ΔΔΕ Αχαΐας εκπροσώπησαν η συντονίστρια του έργου Μαρία Καρδάμα και η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ζανδραβέλη, συνοδός του μαθητή της Γ΄ Λυκείου Χρήστου Φάλαρη από το 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας, σχολείο που επιλέχθηκε κατόπιν κλήρωσης.

Κεντρικός στόχος της δραστηριότητας ήταν η δοκιμή και αξιολόγηση των προδιαγραφών των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, ώστε να ολοκληρωθεί ο τελικός οδηγός συμπεριληπτικής κινητικότητας.

Οι συμμετέχοντες μελέτησαν σε βάθος τις ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση πριν, κατά και μετά την εκπαιδευτική κινητικότητα. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, με άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εταίρων,υψηλής ποιότητας εργαστήρια και παρεμβάσεις,ουσιαστικές πολιτιστικές εμπειρίες που ενίσχυσαν την αλληλοκατανόηση και τη συνοχή της σύμπραξης.

Δέσμευση για μία Επαγγελματική Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Η ΔΔΕ Αχαΐας, μαζί με τους ευρωπαϊκούς εταίρους, συνεχίζει να εργάζεται για μια Επαγγελματική Εκπαίδευση ανοιχτή σε όλους, με επίκεντρο τον μαθητή και με σταθερή προσήλωση στις αξίες της ισότητας, της πρόσβασης και της συμπερίληψης.

Το έργο IMVET αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που στηρίζει κάθε μαθητή και δημιουργεί ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης για όλους.