Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ
ΣΥΖΥΓΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΤΑΙΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Παρασκευή 28-11-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Ροιτίκων.
Τα παιδιά της: Αθανάσιος και Αγγελική Μανταίου, Λήδα και Γεώργιος Τσαγρής.
Τα εγγόνια της: Μελίνα, Νικόλας, Βικεντία
Τα αδέλφια της: Παναγιώτης Μπουχάγιερ, Βασίλης Μπουχάγιερ.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΡΟΖΑ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 90}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΙΖΩΝΟΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΞΗΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Γραίκα Αιγιαλείας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 1 μ.μ.
Ο σύζυγος: Αθανάσιος
Τα παιδιά της: Ιωάννης & Ελένη Ξηρού, Κωνσταντίνα & Αλέξιος Κοκορόπουλος
Τα εγγόνια της: Μαρία, Ανδριάνα & Θεόδωρος
Το δισέγγονο
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 - 11 - 2025 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑ & ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΝΙΚ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ: 79
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 28-11-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΑΪΔΩ (χήρα) ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΧΟΥ - ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Παρασκευή 28 -11-2025 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Εγλυκάδος.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΧΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΠΑΧΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΓΓ. ΜΗΛΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΑ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,
ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε το Σάββατο 29-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χαρίκλεια
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Κων/νος & Βαλεντίνη, Ευθυμία & Δημήτριος, Γεώργιος & Νικολίτσα, Φώτης & Σταματία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Σωτήρης & Αγγελική, Ζωή χήρα Δημ. Κυριαζοπούλου, Διαμάντω χήρα Γεωργ. Καγιάφα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
------------------
