Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ

ΣΥΖΥΓΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΤΑΙΟΥ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Παρασκευή 28-11-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Ροιτίκων.

Τα παιδιά της: Αθανάσιος και Αγγελική Μανταίου, Λήδα και Γεώργιος Τσαγρής.

Τα εγγόνια της: Μελίνα, Νικόλας, Βικεντία

Τα αδέλφια της: Παναγιώτης Μπουχάγιερ, Βασίλης Μπουχάγιερ.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΡΟΖΑ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 90}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 ΜΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΙΖΩΝΟΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                         

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΞΗΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Γραίκα Αιγιαλείας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 1 μ.μ.

Ο σύζυγος: Αθανάσιος

Τα παιδιά της: Ιωάννης & Ελένη Ξηρού, Κωνσταντίνα & Αλέξιος Κοκορόπουλος

Τα εγγόνια της: Μαρία, Ανδριάνα & Θεόδωρος

Το δισέγγονο

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΖΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ  85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 -  11 - 2025  &  ΩΡΑ  3.00   Μ.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ  ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  2.30  Μ.Μ         

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΤΩΝΙΑ   ΖΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ  &  ΝΙΚΟΣ   ΣΑΜΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑ  &  ΣΤΡΑΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά

ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΣΥΖ. ΝΙΚ.  ΜΑΚΡΗ

ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 28-11-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΧΑΪΔΩ  (χήρα) ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΜΠΑΧΟΥ - ΕΤΩΝ  85

Κηδεύουμε την Παρασκευή  28 -11-2025  & ώρα 12.30  μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο  Νεκροταφείο Εγλυκάδος.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ:

ΜΑΡΙΑ  ΜΠΑΧΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΠΑΧΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ      

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΓΓ. ΜΗΛΑ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΑ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,

ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΤΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Tον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε το Σάββατο 29-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χαρίκλεια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Κων/νος & Βαλεντίνη, Ευθυμία & Δημήτριος, Γεώργιος & Νικολίτσα, Φώτης & Σταματία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Σωτήρης & Αγγελική, Ζωή χήρα Δημ. Κυριαζοπούλου, Διαμάντω χήρα Γεωργ. Καγιάφα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

------------------

Info