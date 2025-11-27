Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ

ΣΥΖΥΓΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΤΑΙΟΥ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Παρασκευή 28-11-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Ροιτίκων.

Τα παιδιά της: Αθανάσιος και Αγγελική Μανταίου, Λήδα και Γεώργιος Τσαγρής.

Τα εγγόνια της: Μελίνα, Νικόλας, Βικεντία

Τα αδέλφια της: Παναγιώτης Μπουχάγιερ, Βασίλης Μπουχάγιερ.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΡΟΖΑ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 90}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΙΖΩΝΟΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΞΗΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Γραίκα Αιγιαλείας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 1 μ.μ.

Ο σύζυγος: Αθανάσιος

Τα παιδιά της: Ιωάννης & Ελένη Ξηρού, Κωνσταντίνα & Αλέξιος Κοκορόπουλος

Τα εγγόνια της: Μαρία, Ανδριάνα & Θεόδωρος

Το δισέγγονο

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 - 11 - 2025 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑ & ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΝΙΚ. ΜΑΚΡΗ

ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 28-11-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------