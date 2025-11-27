Καβγάς της Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Άδωνι: «Με ειρωνεύεστε;»

Ανέβηκαν οι τόνοι στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ "Συνδέσεις" την Πέμπτη, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον παρουσιαστή Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Η ένταση ξεκίνησε με αφορμή τον χαρακτηρισμό "πανελίστας" που αποδόθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Δημήτρη Ουγγαρέζο μετά την τηλεοπτική τους κόντρα και τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας την Τετάρτη.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε για τον Ουγγαρέζο "γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά", η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέτεινε: "Γιατί το λέτε αυτό, ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;". Στη συνέχεια, όταν ο Παπαχλιμίντζος σημείωσε: "Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε". Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε: "Γιατί με ειρωνεύεστε;".

Ο έντονος διάλογος:

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Σας λέω κάτι αντικειμενικό

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλήσατε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ κάνουμε συζήτηση

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Μην πάμε με τα διαδικαστικά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να το πάτε κάπου αλλού για μια άλλη συκοφαντία. Θέλετε να δείξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε. Δεν πειράζει

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν απαντώ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε αυτά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν απαντάτε. Υπάρχει καταγγελία από τη γυναίκα που ήταν πάνω από αυτόν…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα ότι το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πρέπει να ενημερωθείτε;

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Δικαίωμά σας

Τα πνεύματα ηρέμησαν όταν η συζήτηση στράφηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: "μιας και είμαστε στα ψέματα, ας εξαντλήσουμε τους ψεύτες και τους Πινόκιο".

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής κατήγγειλε ότι η προώθηση του βιβλίου από τα μέσα ενημέρωσης λειτουργεί οικονομικά, και πρόσθεσε: "Δεν το έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο αλλά είναι οργιώδης η διαφήμιση από μέσα ενημέρωσης για να πουλήσει το βιβλίο άρα υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Είδα τι έγραψε για το Μάτι με αφορμή και μόνο την προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες. Δεν είναι Δικαιοσύνη να δικάζεται η υπόθεση σαν πλημμέλημα, να μην πηγαίνει ποτέ φυλακή πολιτικό πρόσωπο.

Υπάρχει 25χρονος που πνίγηκε γιατί κανείς δεν έκανε περισυλλογή όσων βρίσκονταν στη θάλασσα. Την πρώτη μήνυση την κάναμε εμείς. Ο Τσίπρας παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Το Μάτι είχε γίνει στάχτη και ήδη γνώριζαν για τους πρώτους 60 – 70 νεκρούς και εκείνος βγήκε ανερυθρίαστα στις κάμερες και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα".

Παράλληλα, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι οι αναφορές στο βιβλίο επιβεβαιώνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας διοχέτευε επικριτικά δημοσιεύματα εναντίον της και σημείωσε ως εντυπωσιακό, ότι στις πρώτες πέντε σελίδες του βιβλίου υπάρχουν καλά λόγια για την Ντόρα Μπακογιάννη.

Δείτε το βίντεο από το 10:40 και μετά: