Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 27/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" - ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,
ΚΛΕΛΙΑ, ΖΕΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΑΘΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα
ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝ. ΤΖΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΟΥΔΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΟΥΔΑΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΔΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 - 11 - 2025 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ στις 11.00 Π.Μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ,
ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr