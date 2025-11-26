Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 27/11/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" - ΕΤΩΝ 82 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

ΚΛΕΛΙΑ, ΖΕΤΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΓΑΘΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα 

ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 74 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝ. ΤΖΟΥΔΑ 

ΕΤΩΝ 71 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΟΥΔΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΟΥΔΑΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΔΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ  27 -  11 - 2025   &  ΩΡΑ   11.30  Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  στις  11.00  Π.Μ.        

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  &  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  &  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ

ΜΑΡΘΑ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  &   ΑΡΙΣΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΙΡΗΝΗ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΜΑΡΙΑ,

ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------

