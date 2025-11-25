Ατύχημα στην 111: Αγροτικό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό 111, κοντά στο Βασιλικό, όταν ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι.

Ευτυχώς, τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος.