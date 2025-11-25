Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ατύχημα στην 111: Αγροτικό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι

Ατύχημα στην 111: Αγροτικό εξετράπη της ...

Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό 111, κοντά στο Βασιλικό, όταν ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι.

Ευτυχώς, τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος.

Ειδήσεις Τώρα

Πάνε για μπλόκο στο Ρίο οι αγρότες της Αχαΐας- Τα σενάρια δράσης

Απ. Βανταράκης: «Ένα στα τρία παιδιά στην Πάτρα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα»

Έκθεση ΟΗΕ: Κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα δολοφονείται από συγγενείς της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα 111

Ειδήσεις