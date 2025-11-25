Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 26/11/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΡ. ΣΙΑΦΑΚΑ 

ΕΤΩΝ 72 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΡΙΔΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΛΙΚΗ ΣΙΑΦΑΚΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΦΩΤ. ΚΑΡΤΕΡΗ 

ΕΤΩΝ 68 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΗΛΙΑ ΜΑΝΤΑ                             

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΧ ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12:30 μ.μ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΑ,  ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ κ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΤΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΝΤΑ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι   

Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 697573035.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 & ΩΡΑ 16.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΣΠΟΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. 

Η  ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 15.30 μ.μ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:

ΑΝΝΑ κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ,  ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΓΙΟΥΛΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗΣ  

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΑΝΝΑ

Ο    Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ

Τ Α    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΜΥΡΛΗ, ΕΛΕΝΗ κ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,  

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι                

Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι 

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι     Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΛΑΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 61

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΑΓΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΓΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Αντώνης Σρόιτερ: «Δεν θυμάμαι ανθρώπους και δεν αναγνωρίζω πρόσωπα»

Πάτρα: Παράδοξο ατύχημα με διανομέα - Το μηχανάκι «ξέφυγε» και καρφώθηκε σε αυτοκίνητο

Ρετροσπεκτίβα στον Πολ Νιούμαν στο 43ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορίνο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Τσανταρλιώτης Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τελεταί - Μνημόσυνα Διαμαντόπουλος Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου

Info