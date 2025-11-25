Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 26/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΡ. ΣΙΑΦΑΚΑ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΡΙΔΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΛΙΚΗ ΣΙΑΦΑΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΦΩΤ. ΚΑΡΤΕΡΗ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΗΛΙΑ ΜΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΧ ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12:30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΑ, ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ κ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΝΤΑ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 697573035.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 & ΩΡΑ 16.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΣΠΟΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 15.30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΑΝΝΑ κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΓΙΟΥΛΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΑΝΝΑ
Ο Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΜΥΡΛΗ, ΕΛΕΝΗ κ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΛΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΑΓΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------
