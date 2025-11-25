Νέα Πέραμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον αδελφοκτόνο

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 44χρονος που δολοφόνησε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του στο σπίτι της οικογένειας, στη Νέα Πέραμο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία/οπλοχρησία.

Όσον αφορά τον τρίτο αδελφό, τον 48χρονο που ειδοποίησε τις Αρχές για τη δολοφονία, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Και οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του θύματος τον εντόπισαν μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα από ψαλίδι, ενώ η αιτία θανάτου ήταν τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν το τραγικό περιστατικό, ο 44χρονος δράστης, και μικρότερος αδελφός, κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση και είχε εκφράσει απειλές κατά του μεγαλύτερου αδελφού του. Ωστόσο, τελικά ήταν εκείνος που επιτέθηκε και δολοφόνησε τον 47χρονο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί από τις αρχές.

Στη συνέχεια, συνελήφθη και ο 48χρονος αδελφός τους, για συμμετοχή σε επεισόδιο σωματικών βλαβών.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια οικογένεια με επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας, συχνή κατανάλωση αλκοόλ και έντονους καβγάδες, που σε αρκετές περιπτώσεις κατέληγαν σε επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα.