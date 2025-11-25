Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού

Με αφορμή την επίσκεψη στην Αχαΐα του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτό – Καλάβρυτα.

Υπενθυμίζεται ότι από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, μετά τον απεγκλωβισμό 200 επιβατών με την ΕΜΑΚ, ελήφθη απόφαση, προκειμένου να συντηρηθούν οι συρμοί και να απαλειφθεί το φαινόμενο των συχνών βλαβών, να υπάρξει δραστική περιστολή των δρομολογίων: ένα την ημέρα και δύο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, πριν από τη δύση του ηλίου