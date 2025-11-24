Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26/11/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 66

Κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κοιμητηρίου Συχαινών Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Κωνσταντίνος Δημακόπουλος & Χριστίνα Μάστορα

Η ΕΓΓΟΝΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, Προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 

χήρα ΕΥΑΓ. ΡΟΓΓΗ 

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ. 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΣΤΑΥΡΟ  ΑΛΕΞ. ΣΥΡΜΟ 

ΕΤΩΝ  92

Κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 & ώρα  12.30 μ. από τον  Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής  Αγρινίου.       

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,

ΑΜΑΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ – ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ  

ΕΤΩΝ: 80

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 και ώρα  11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Αικατερίνη Καλυβιώτη,

Αθανασία & Παναγιώτης Στεφανόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κυριακή, Βασιλική, Ιωάννα, Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟ ΑΓ. ΡΕΖΙΤΗ

{ΕΤΩΝ 82}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΕΖΙΤΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΖΙΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ,

ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΖΙΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΖΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΒΕΤΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ ΡΕΖΙΤΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΡ. ΣΙΑΦΑΚΑ 

ΕΤΩΝ 72 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΡΙΔΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΛΙΚΗ ΣΙΑΦΑΚΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Αερομεταφορά 37χρονου με έμφραγμα και εγκεφαλικό από Κεφαλονιά στην Πάτρα

Χριστίνα Αλεξοπούλου για τις εκλογές στη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Ενωμένοι, προχωράμε!»

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Τσανταρλιώτης Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Βανταράκης

Info