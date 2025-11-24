Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 66
Κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κοιμητηρίου Συχαινών Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Κωνσταντίνος Δημακόπουλος & Χριστίνα Μάστορα
Η ΕΓΓΟΝΗ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, Προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
χήρα ΕΥΑΓ. ΡΟΓΓΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΑΥΡΟ ΑΛΕΞ. ΣΥΡΜΟ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 & ώρα 12.30 μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΑΜΑΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ – ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ: 80
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Αικατερίνη Καλυβιώτη,
Αθανασία & Παναγιώτης Στεφανόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κυριακή, Βασιλική, Ιωάννα, Αθανάσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟ ΑΓ. ΡΕΖΙΤΗ
{ΕΤΩΝ 82}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΕΖΙΤΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΖΙΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΖΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΖΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΒΕΤΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ ΡΕΖΙΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΡ. ΣΙΑΦΑΚΑ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΡΙΔΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΛΙΚΗ ΣΙΑΦΑΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
