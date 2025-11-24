Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 66

Κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κοιμητηρίου Συχαινών Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Κωνσταντίνος Δημακόπουλος & Χριστίνα Μάστορα

Η ΕΓΓΟΝΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ)

χήρα ΕΥΑΓ. ΡΟΓΓΗ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΤΑΥΡΟ ΑΛΕΞ. ΣΥΡΜΟ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 & ώρα 12.30 μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,

ΑΜΑΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ – ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ: 80

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 25-11-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Αικατερίνη Καλυβιώτη,

Αθανασία & Παναγιώτης Στεφανόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κυριακή, Βασιλική, Ιωάννα, Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟ ΑΓ. ΡΕΖΙΤΗ

{ΕΤΩΝ 82}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΕΖΙΤΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΖΙΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ,

ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΖΙΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΖΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΒΕΤΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ ΡΕΖΙΤΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------