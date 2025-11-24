28ο Forum Ανάπτυξης: Γυναίκες που Επιχειρούν: Ισότητα, Ανάπτυξη και Δημογραφικές Προκλήσεις στο επίκεντρο της Αχαΐας

Η δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας και η ανάγκη περαιτέρω στήριξής της υπό το πρίσμα του δημογραφικού ζητήματος βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης του Επιμελητηρίου Αχαΐας με τίτλο «Γυναίκες που Επιχειρούν - Κοινωνίες που Αναπτύσσονται: Η Δημογραφία της Ισότητας», στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης 2025.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη δημόσια δράση της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, δίνοντας βήμα σε γυναίκες Προέδρους Επιμελητηρίων και επιτυχημένες επιχειρηματίες να μοιραστούν εμπειρίες, προκλήσεις και προοπτικές.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης παρουσίασε αναλυτικά την εικόνα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον νομό.

Από τις 20.500 επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα, οι 2.339 έχουν γυναικεία συμμετοχή στη διοίκηση ή την ιδιοκτησία τους και αντιστοιχούν στο 11% του συνόλου. «Προφανώς είναι πολύ χαμηλό ποσοστό και αναντιστοιχεί στο ταλέντο, στις ιδέες και τις δυνατότητες του πληθυσμού βάσει της αναλογίας του». Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, οι 1.588 επιχειρήσεις βρίσκονται στον Δήμο Πατρέων. Ωστόσο από τα στοιχεία προκύπτει ανοδική τάση στη δημιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες ή συμμετοχής τους σε αυτές. Συγκεκριμένα, το 2015 στην Αχαΐα και στην κατηγορία των νέων επιχειρήσεων οι γυναίκες ήταν 43, ενώ το 2024 αυξήθηκαν αντιστοίχως, σε 195.

Παράλληλα, ανέλυσε το τριετές σχέδιο δράσης του Επιμελητηρίου, που περιλαμβάνει mentoring, δικτύωση, ομάδες συνεργασίας καθώς και τα βήματα που έχουν γίνει.

Η Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης και Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) υπογράμμισε τους ανασταλτικούς παράγοντες, για τις γυναίκες που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική διαδρομή, σημειώνοντας ωστόσο ότι τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας Ρόζα Βαλίνα υπογράμμισε ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί αναπτυξιακή και δημογραφική πολιτική. Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποίησαν επίσης η Άρτεμις Πάνου Partner KPMG, Επικεφαλής Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, η Κατερίνα Βέργη, Διευθύντρια Σπουδών του Eκπαιδευτικού Συγκροτήματος ΒΕΡΓΗ, η Σοφία Αρβανίτη Ασφαλίστρια, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, η Νίκη Μαλαφούρη Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και η Χαρά Αναστασοπούλου, MSc Λογοπαθολόγος/Λογοθεραπεύτρια, Medical- Well- being Coach (EMCC) αναδεικνύοντας τα εμπόδια, τις ευκαιρίες και την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας και ενίσχυσης των δομών στήριξης.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Ανδριέλλου.