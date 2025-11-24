Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο Νίκος Καρβέλας έπαιξε πιάνο και τραγούδησε μαζί με τον 3 ετών γιο του- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νίκος Καρβέλας έπαιξε πιάνο και τραγού...

Η Έλενα Φερεντίνου κατέγραψε την οικογενειακή στιγμή

Μια οικογενειακή στιγμή με τον Νίκο Καρβέλα να παίζει πιάνο και να τραγουδάει μαζί με τον τριών ετών γιο του, μοιράστηκε η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου.

Πριν από λίγες ημέρες ο συνθέτης κυκλοφόρησε ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Γονείς». Μέσα από το βίντεο που κοινοποίησε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η σύντροφος του Νίκου Καρβέλα στο Instagram, o συνθέτης εμφανίζεται με το παιδί τους να ερμηνεύει μερικούς από τους στίχους του τραγουδιού.

Όσο λοιπόν ο συνθέτης παρέδιδε μαθήματα πιάνου στον γιο του, τραγουδούσε μεταξύ άλλων: «Θα αγαπούσες τη μαμά σου, αν δεν ήταν μαμά σου, θα την έκανες παρέα; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου;Τι είναι εκείνα που σε εμένα θαυμάζεις, που το έχουν όλοι οι άλλοι και όμως δεν τους θαυμάζεις».

Ειδήσεις Τώρα

Ραγδαία η άνοδος κρουσμάτων γρίπης- Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές

Βορίζια: «Τα παιδιά έχουν ποτιστεί με μίσος»- Το «πολεμικό» κλίμα μεταξύ των ανήλικων των δύο οικογενειών

Ηράκλειο: Αναπάντητα ερωτήματα για τον ξαφνικό θάνατο της 2χρονης Εφραιμίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νίκος Καρβέλας

Spotlight