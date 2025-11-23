Πάτρα: Λαμπρός εορτασμός των Αγίων της Αχαΐας

Με λαμπρότητα και βαθιά συγκίνηση τελέστηκε φέτος η εορτή των Αγίων της Αχαΐας στην Πάτρα, παρουσία πλήθους πιστών.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Μὲ συμμετοχὴ χιλιάδων πιστῶν ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Πατρῶν καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, ἑορτάσθηἡ μνήμη τῶν Ἁγίων τῆς Ἀχαΐας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ἕως τῶν ἐσχάτων. Ἐν τοῖς Ἁγίοις τῆς Ἀχαΐας, συγκαταλέγονται καὶ οἱ Στρατοκλῆς ὁ πρῶτος τῶν Πατρῶν Ἐπίσκοπος, Μαξιμίλα, Μεγαλομάρτυς Ἀρτέμιος, Σωσίπατρος, Ὁσιομάρτυς Παῦλος Ἡγούμενος τῆς ἐν Ραϊθῶ Μονῆς, Δανιὴλ ὁ ἐν τῷ Κάστρωτῶν Πατρῶν, Σάββας ὁ Βατοπαιδινός, Ὁσιομάρτυς Ὀλυμπία, Ὁσιος Ίωακείμ Νοτενῶν, Νεομάρτυς Ζαχαρίας, ΠαιδομάρτυρεςΧριστόδουλος καὶ Ἀναστασία, ὉσιομάρτυςΠαῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας, Ἐθνοϊερομάρτυς Γρηγόριος ὁ ἐκ Ζουμπάτας τῶν Πατρῶν, ὍσιοςΓερβάσιος ὁ ἐν Πάτραις καὶ πλεῖστοι ἄλλοι. Στὸν Ὄρθρο ἐχοραστάτησε ὁ ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργήσαντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου. Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος, προέβη εἰς τὴν εἰς Διάκονονχειροτονίαν, τοῦ εὐλαβεστάτου ἈνδρέουΘεοδωροπούλου, ἐκ Λεοντίου Ἀχαΐας, τὸνὁποῖον προεχείρισε, ἐνωρίτερον Ὑποδιάκονον, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. Ὁ νέος Διάκονος στὴν συγκινητικὴπροσλαλιά του εὐχαρίστησε Θεῶ καὶ ἀνθρώποιςγιὰ τὴν μεγάλη δωρεά, τὴν ὁποίαν χάριτι Θεοῦκαὶ διὰ χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔλαβενὑποσχεθείς, ὅτι θὰ τηρήση ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦτὴν Ἱερὰν παρακαταθήκην, ἕως τελευταίας αὐτοῦ πνοῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος, στὴν ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στὴν εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ κατέχηἡ πόλις τῶν Πατρῶν θησαυροὺς χαριτοβρύτους, τὴν Τιμίαν Κάραν καὶ τὸν Σταυρὸν τοῦΠρωτοκλήτου ὡς καὶ τὸν Τάφον του, ἀλλὰ καὶτίμια Λείψανα, ἄλλων Ἁγίων, ὅπως τῆς Ἁγίαςἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, τοῦ ὉσίουἸωακείμ τῶν Νοτενῶν, τοῦ Ὁσίου Γερβασίουκαὶ ἄλλων Ἁγίων. Μίλησε γιὰ τὶς πρεσβεῖες τῶνἉγίων γιὰ τὴν πόλη τῶν Πατρῶν καὶ γιὰ τὴνμίμηση τῆς ζωῆς καὶ πολιτείας τους, ὥστε νὰφθάσωμε στὴν θέωση. Ἀπευθυνόμενος στὸν νέο Διάκονο, τοῦεὐχήθηκε νὰ ζήση μέ χαρᾶ πνευματικὴ καὶ μέσα ἀπὸ ἱερὰ ἀγωνίσματα καὶ τὴν λειτουργικὴ ζωὴ.