Κέβιν Σπέισι: «Είμαι gay, απολαμβάνω την παρέα των ανδρών, ναι»

Την επιστροφή του στη σκηνή σηματοδότησε ο Κέβιν Σπέισι με την παρουσία του στην Κύπρο για την παράσταση «Songs & Stories», έπειτα από μια πολυετή περίοδο έντονων δικαστικών περιπετειών και δημόσιας αμφισβήτησης.

Σε συνέντευξή του σε κυπριακή εκπομπή, ο βραβευμένος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα, τις προσωπικές του επιθυμίες για το μέλλον και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την αθώωσή του.

Ο Σπέισι απάντησε ξεκάθαρα σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο γάμου, επιβεβαιώνοντας δημόσια τη σεξουαλικότητά του: «Είμαι γκέι. Απολαμβάνω την παρέα των αντρών, ναι. Όσον αφορά το να είσαι σε μια σχέση, θα ήθελα πολύ να είμαι, αλλά είχα πολλά πράγματα στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια και ο έρωτας δεν ήταν πραγματικά ένα από αυτά. Ανυπομονώ όμως για νέα ξεκινήματα με πολλούς τρόπους».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά, επισημαίνοντας πόσο σημαντικές είναι για εκείνον οι οικογενειακές σχέσεις: «Λατρεύω τα παιδιά και έχω μια τόσο καλή σχέση με την ανιψιά μου, τον ανιψιό μου και τα παιδιά τους. Ναι, είναι κάτι που σίγουρα σκέφτομαι και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει».

Το 2023, ο Σπέισι αθωώθηκε από βρετανικό δικαστήριο για όλες τις κατηγορίες περί σεξουαλικών επιθέσεων. Σχολιάζοντας την ετυμηγορία, ο ηθοποιός μίλησε με έμφαση για τη σημασία της δικαστικής διαδικασίας: «Έχουμε υπερασπιστεί τους εαυτούς μας σε δικαστήρια και έχουμε κριθεί αθώοι. Ένορκοι άκουσαν, έδωσαν προσοχή στα γεγονότα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ήμουν ένοχος για αυτό για το οποίο κατηγορούμουν. Και αυτό, για’ μένα, είναι ο εσωτερικός καθρέφτης μου».

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι αθωώθηκε ανήμερα των γενεθλίων του, εξέφρασε μια προσωπική, σχεδόν τρυφερή σκέψη: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η μητέρα μου είχε κάποια ανάμιξη με αυτό. Οπότε, ευχαριστώ, μαμά».

Παρότι η αθώωση ήταν ένα καθοριστικό σημείο στη ζωή του, ο Σπέισι υποστήριξε ότι άλλα δώρα είχαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία: «Το δώρο μου ενός σκύλου ήταν πιο σημαντικό για’ μένα, καθώς βρήκα ένα όμορφο σκυλάκι, το οποίο φρόντιζα για 17 χρόνια και το έλεγαν Boston. Αυτό είναι πολύ καλύτερο δώρο».