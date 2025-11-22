Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Σίσσυ Χρηστίδου συναντήθηκαν ξανά μετά τον on air καβγά τους

Μετά τον on air καβγά τους, ο Απόστολος Γκλέτσος και η Σίσσυ Χρηστίδου συναντήθηκαν ξανά στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί μέσω σύνδεσης και είχε εκφράσει την ενόχλησή του, υποστηρίζοντας ότι είχε συμφωνήσει να μιλήσει μόνο για το περιστατικό με τους αστυνομικούς και όχι για τον τηλεοπτικό του διαπληκτισμό με τη Σοφία Μουτίδου.

Το πρωί του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, με εκείνον και την παρουσιάστρια να λύνουν την παρεξήγηση ανάμεσά τους. «Τα καταφέραμε Απόστολε! Πες εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, αφού υποδέχτηκε τον Απόστολο Γκλέτσο.

Με τη σειρά του, ο ηθοποιός τόνισε ότι εκτιμά πολύ τη συγκεκριμένη εκπομπή. «Σε αυτήν την εκπομπή έχω μεγάλη εκτίμηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήμουν στη Στυλίδα με skype και είπα δώστε μου λίγο χρόνο για να πω κάποια πράγματα και μου είχατε δώσει τόσο χρόνο τηλεοπτικό. Ξέρω τι είναι να δίνεις χρόνο τηλεοπτικό σε κάποιον που είναι με skype. Υποβιβάζεις την εκπομπή σου», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο