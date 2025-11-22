Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Σίσσυ Χρηστίδου συναντήθηκαν ξανά μετά τον on air καβγά τους

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς» είπε η παρουσιάστρια
Μετά τον on air καβγά τους, ο Απόστολος Γκλέτσος και η Σίσσυ Χρηστίδου συναντήθηκαν ξανά στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».
Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί μέσω σύνδεσης και είχε εκφράσει την ενόχλησή του, υποστηρίζοντας ότι είχε συμφωνήσει να μιλήσει μόνο για το περιστατικό με τους αστυνομικούς και όχι για τον τηλεοπτικό του διαπληκτισμό με τη Σοφία Μουτίδου.
Το πρωί του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, με εκείνον και την παρουσιάστρια να λύνουν την παρεξήγηση ανάμεσά τους. «Τα καταφέραμε Απόστολε! Πες εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, αφού υποδέχτηκε τον Απόστολο Γκλέτσο.
Με τη σειρά του, ο ηθοποιός τόνισε ότι εκτιμά πολύ τη συγκεκριμένη εκπομπή. «Σε αυτήν την εκπομπή έχω μεγάλη εκτίμηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήμουν στη Στυλίδα με skype και είπα δώστε μου λίγο χρόνο για να πω κάποια πράγματα και μου είχατε δώσει τόσο χρόνο τηλεοπτικό. Ξέρω τι είναι να δίνεις χρόνο τηλεοπτικό σε κάποιον που είναι με skype. Υποβιβάζεις την εκπομπή σου», ανέφερε.
Ο καβγάς του Απόστολου Γκλέτσου και της Σίσσυς Χρηστίδου στον τηλεοπτικό αέρα: «Μου στήσατε παγίδα» - «Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά»
Πριν από μερικές μέρες, ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και ανέφερε πως είχε συμφωνήσει να μιλήσει σε τηλεφωνική σύνδεση για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς, μετά τη δήλωσή του. Πιο συγκεκριμένα, είχε πει: «Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες;».
Ωστόσο, όταν βγήκε στον αέρα, στην εκπομπή έπαιξε το απόσπασμα από την τηλεοπτική του συνύπαρξη με τη Σοφία Μουτίδου και την ένταση στην εκπομπή «Real View». Ο Απόστολος Γκλέτσος εξέφρασε το παράπονό του στην παρουσιάστρια, λέγοντάς της πως του έστησαν παγίδα, αφού ο ίδιος είχε άλλη συνεννόηση με την αρχισυντάκτρια, Βένια Καραγιάννη. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η Σίσσυ Χρηστίδου υποστήριξε πως ο Απόστολος Γκλέτσος είχε συμφωνήσει να απαντήσει σε μια σχετική ερώτηση.
«Η Βένια μου λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες ναι, Απόστολε. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, είμαστε πολύ συνεπείς», είχε απαντήσει η παρουσιάστρια.
