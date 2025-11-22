Γιάννης Τσιμιτσέλης για Κατερίνα Γερονικολού: Δύσκολα θα παντρευόμασταν

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλλης ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να παντρευτεί με την Κατερίνα Γερονικολού. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι το σενάριο του γάμου φαίνεται δύσκολο προς το παρόν, προσθέτοντας ότι η Μιμή Ντενίση τους έχει προτείνει να είναι κουμπάρα, σε περίπτωση που αποφασίσουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου οκτώ χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ρωτήθηκε για το αν τον απασχολεί η ιδέα να προχωρήσει σε γάμο με τη σύντροφό του. «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε η Μιμή να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο», είπε χαρακτηριστικά.

