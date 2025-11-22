Porto Leone- spoiler: Γρηγόρης και Άντζελα κάνουν έρωτα

Σημαντικές εξελίξεις έρχονται στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA «Porto Leone», οι οποίες αναμένεται να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις της μητέρας του, ο Γρηγόρης δεν αντέχει και δεν θέλει να μείνει μακριά από την Άντζελα. Στο μυαλό του συνεχώς βρίσκεται εκείνη, αγνοώντας φυσικά την πλεκτάνη που του έχει στήσει μαζί με την Αλεξάνδρα.

Στη συνέχεια θα δούμε, τον Γρηγόρη να πηγαίνει στο σπίτι της και να κάνουν για πρώτη φορά έρωτα. Εκείνος δεν μπορεί να πιστέψει πως αυτό που συνέβη είναι αλήθεια ενώ φροντίζει να δείξει στην Άντζελα πόσο τρυφερός και προστατευτικός είναι. Μάλιστα, όπως θα παρακολουθήσουμε, ενώ οι δυο τους είναι ξαπλωμένοι στο κρεβάτι την ρωτάει αν είναι ο πρώτος άντρας που έκανε έρωτα. Φυσικά εκείνη του λέει ψέματα, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή του.

Όπως της εξομολογείται το γεγονός ότι επίλεξε να είναι εκείνος ο πρώτος της τον κάνει να αισθάνεται τόσο ξεχωριστός. Οι δυο τους φιλιούνται με πάθος και μένουν αγκαλιασμένοι στο κρεβάτι με την Άντζελα να την παίρνει ο ύπνος. Από την άλλη ο Γρηγόρης δεν μπορεί να κλείσει μάτι. Είναι τόσο ευτυχισμένος που την κρατά στην αγκαλιά του μιας και η Άντζελα για εκείνον είναι πολύ σημαντική. Όμως, κάποια στιγμή, εκείνος κάτι ψιθυρίζει που αφορά στη μοιραία εκείνη μέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του, δηλαδή στο βράδυ που τσακώθηκε και σκότωσε, άθελά του, τον Στράτο. Η Άντζελα ανοίγει αμέσως τα μάτια της χωρίς εκείνος να την δει. Νιώθει μπερδεμένη.

Από τη μια ο χαμός του Στράτου και το σχέδιο της Αλεξάνδρας και από την άλλη ο Γρηγόρης και ο τρόπος που της συμπεριφέρεται αλλά και η βραδιά που πέρασε μαζί του. Λίγο αργότερα, ο Γρηγόρης ντύνεται για να φύγει. Όπως της λέει δεν θέλει αλλά πρέπει… Παρόλο που εκείνη του ζητά να μείνει μαζί της και να κοιμηθούν αγκαλιά, εκείνος αρνείται. Δεν θέλει να τον δει κανείς να φεύγει νωρίς το πρωί από το σπίτι της και να την εκθέσει. Της δίνει ακόμα ένα φιλί και φεύγει από το σπίτι της πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Σε αντίθεση με εκείνη που ξεσπά σε κλάματα…